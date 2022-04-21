В МФЦ Ленинградской области - услуга по назначению денежной выплаты «Почетный донор России»

История донорства уходит корнями в 19 век. В 1818 году британский врач Джеймс Бланделл провел первое в мире успешное переливание крови, а в России 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф использовал донорскую кровь в акушерской практике для спасения жизни роженице с кровотечением.

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму.

Доноры имеют право на имеют право на дополнительные выходные. компенсации за обед, льготные путевки, а Почетные доноры имеют ряд дополнительных льгот и ежегодно получают денежную выплату. За ее получением нужно обратиться в МФЦ Ленинградской области. Подробнее об услуге - на сайте https://mfc47.ru/services/detail/52135.

В Ленинградской области очень развито донорское движение - за год по этой услуге в МФЦ обратилось более 500 заявителей.

Спасибо донорам за спасенные жизни!