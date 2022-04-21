«Всё начинается с семьи» – в Гатчинском районе

В этом году фестиваль молодых семей Гатчинского района уже в девятый раз собрал дружных, творческих, креативных и молодых родителей и детей. В конкурсе приняли участие восемь семейных команд, представлявших Вырицкое, Войсковицкое, Веревское, Новосветское, Пудомягское, Пудостьское, Сяськелевское и Сусанинское поселения.

Семейные команды встретились в Новосветском культурно-досуговом центре «Лидер». Общение проходило в теплой душевной обстановке за праздничными столами со сладостями и выпечкой.

Конкурсная часть фестиваля включала представление творческой визитки «Один за всех, и все за одного». Этот девиз отлично подходил для фестиваля молодых семей. И в подготовке к состязаниям, и в выступлении команды участвовали дружно, всей семьей. Важную командообразующую роль играли представители старшего поколения, особенно бабушки. Одни писали сценарий, другие читали «закадровый» текст, готовили костюмы и инвентарь, работали за кулисами.

Во многих поселениях к командной работе подключились администрации поселений и учреждения культуры. Члены жюри и организаторы единогласно отметили отличное творческое оформление выступлений – профессиональные костюмы, театральные декорации и даже раздаточный материал. Жюри также оценивало единый стиль в одежде, наличие отличительных знаков в едином, выбранном семьей стиле.

- Традиционный фестиваль молодых семей – замечательное мероприятие, - отметил член жюри, председатель комитета по местному самоуправлению Игорь Павлов. - Здесь есть конкурсная основа, призовые места, но это все условности. Самые главные на этом фестивале – вы. И самое главное, чтобы вы все познакомились друг с другом, с соседями по району, чтобы вы и ваши дети подружились и смогли бы дружить семьями! Желаю вам удачи и отличного настроения!

Творческий конкурс фестиваля – представление семьи. Конкурсанты в свободной форме через песню, танец, музыкальную композицию или танцевально-хореографическую миниатюру раскрывали жизненное кредо, семейные ценности и традиции.

В рамках фестиваля папы приняли участие в интерактивной программе «Я умею, я могу»: в музее Красногвардейского укрепрайона познакомились со стрелковым оружием – в частности, с винтовкой Мосина. А мамы окунулись в работу творческой лаборатории, где за полчаса научились своими руками создавать оригинальные панно с цветочным рисунком из шерсти. Презентация-дефиле рукодельниц проходила под бурные аплодисменты. Тем временем дети стали участниками веселого анимационного шоу, во время которого в развлекательной форме познакомились с законами физики и химии.

Три часа пролетели незаметно. По итогам фестиваля были определены победители в различных номинациях и призеры.

В номинации «Самая дружная семья» была отмечена большая семейная команда Черненко (Сусанинское поселение), выступившая с веселым детским стихотворением «Мы делили апельсин: много нас, а он один».

В номинации «Самая спортивная семья» победила семья Гатетулиных (Пудомягское поселение). В своем рассказе об истории семьи они убедительно доказали пользу здорового образа жизни. Спортом активно занимаются все Гатетулины, именно спорт объединяет их и наполняет семейный досуг.

В номинации «Самая аристократичная семья» жюри выделило семью Волковых (Веревское поселение). На сцене предстала королевская чета в пышных нарядах. Волковы танцевали менуэт, пели и удивляли зрителей изяществом манер.

«Любим мы гулять в поселке и в театре выступать» - яркие костюмы, задорная театрализованная песня в исполнении семьи Рассказовых (Войсковицкое поселение) принесла им победу в номинации «Самая театральная семья».

В номинации «Чистое будущее в наших руках» безусловным лидером стала семья экоактивистов Шибаевых (Пудостьское поселение). К фестивалю они написали замечательное юмористическое стихотворение в стиле Григория Остера об экологии и будущем нашей планеты.

Третье место на пьедестале заняла семья Беляковых из пос. Новый Свет. Мораль представленной ими сказки на новый лад прозвучала как совет: «Каждый может для себя жизнь построить, как в сказке!»

На втором месте семья Селюковых из пос. Сяськелево, покорившая зрителей легкой и веселой инсценированной песней о большой, дружной семье.

Победила в конкурсе-фестивале семья Логиновых из пос. Вырица. Команда появилась на сцене из «Книги жизни» в царских облачениях, представив попурри по мотивам сказок Пушкина и отдельный хореографический номер «Золотая рыбка».

Все семейные команды награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и ценными призами. А трем победителям еще и вручены торты с логотипом фестиваля молодых семей Гатчинского района от компании «Грузовичков».

Татьяна Можаева