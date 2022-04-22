Армия - путёвка в жизнь!
Весенний призыв идет по плану. Этой весной в Гатчине и районе в Вооруженные силы будет призвано 170 новобранцев – немного меньше, чем обычно. На призывной пункт по повестке уже явились призывники Гатчины, Сиверского и других поселений. По данным медкомиссии, в процентном соотношении годность к призыву с каждым годом увеличивается.
Рубрики: Общество
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