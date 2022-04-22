Гатчина репетирует парад Победы!
Две субботы, 30 апреля и 7 мая, в Гатчине будет проходить репетиция парада Победы. В связи с этим временно будет ограничено движение транспортных средств в Гатчине на дорогах общего пользования.
Рубрики: Общество
Движение будет ограничено:
- с 09.00 до 12.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до ул. Гагарина в обоих направлениях;
- с 09.00 до 12.00 – пр. 25 Октября от ул. 7 Армии до ул. Гагарина (только полоса движения по направлению в центр г. Гатчина);
- с 09.00 до 12.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;
- с 09.00 до 12.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;
- с 09.00 до 12.00 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;
- с 09.00 до 12.00 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.
Уважаемые жители Гатчины и Гатчинского района, приносим извинения за временные неудобства, заблаговременно выбирайте маршруты объезда.
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