Гатчинский ПНИ: спорт равных возможностей

На самом деле спорта в жизни проживающих в интернате всегда было много. На его территории оборудована отличная спортивная площадка. В прошлом году был отремонтирован просторный актовый зал в главном корпусе, который используется в том числе и для внутренних тренировок и соревнований. Есть и тренажерный зал, в котором каждый может подкачать пресс и мышцы.

В Гатчинском ПНИ постоянно проходят внутренние соревнования по многим видам спорта — шашкам и шахматам, футболу и настольному теннису, бадминтону и бильярду, бочче и корнхоллу. Спортивная сборная ПНИ участвует в выездных соревнованиях в разных видах спорта. Здесь гордятся своими чемпионами, и для этого есть все основания — стоит только посмотреть на коллекцию спортивных наград, выставленных в главном корпусе интерната.

Владимир Прилуцкий приехал в Гатчину из Архангельской области, привезя с собою огромный многолетний опыт работы в сфере адаптивного спорта. Он с гордостью показывает благодарственные письма от губернатора Архангельской области за успешную подготовку спортсменов к Всемирным зимним и летним играм Специальной Олимпиады, проходящим в разных странах.

- С появлением Владимира Викторовича наши успехи в плане продвижения на профессиональном спортивном поприще заметно пошли вверх, - говорит директор Гатчинского ПНИ Юлия Львовна Гусак. - Сборная ПНИ постоянно принимает участие и в региональных, и во всероссийских соревнованиях, мы сотрудничаем с разными учреждениями Санкт-Петербурга, на площадках которых проходят спортивные мероприятия, занимаем призовые места.

Очередной спортивный сезон открылся в ПНИ в январе 2022 года — первым внутренним турниром по настольному теннису. А потом, одно за другим, пошли выездные соревнования. Как результат - призовое место в соревнованиях по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по мини-футболу. Кстати, по итогам всех игр сборная ПНИ была признана в номинации «Лучшие игроки турнира»: Андрей Жиренок - лучший вратарь, Андрей Рудых - лучший защитник.

В марте этого года спортсмены ПНИ приняли участие в чемпионате Санкт-Петербурга по настольным спортивным играм (корнхолл) среди мужчин, и снова лучшим был признан Андрей Жиренок (1 место).

В том же марте команда ПНИ заняла первое общее командное место на Ленинградской областной специальной Олимпиаде по бочче в городе Сертолово. По итогам Олимпиады Владимир Прилуцкий и Андрей Рудых (юнифайд-пара) были отобраны на Всероссийскую спартакиаду специальной Олимпиады, которая пройдет в мае в Санкт-Петербурге. Впереди у сборной ПНИ — Игры народов мира.

Спортивную жизнь (да и жизнь вообще) проживающих в интернате поддерживают их многочисленные друзья — волонтеры, спонсоры, просто хорошие люди. Так, например, волонтеры гатчинского фонда «Благо Дари», приходя в гости, с удовольствием участвуют в спортивных играх и соревнованиях. А в среду 13 апреля своих друзей в интернате навестили депутат городского совета депутатов Екатерина Шохина и предприниматель Александр Занин.

Под чутким руководством тренера Владимира Прилуцкого гости приняли участие в тренировочном соревновании спортивной команды ПНИ по бочче. Тренировка прошла успешно, гости на глазах показывали успехи в метании тяжелых шариков, но в итоге все-таки победила дружба!

- Очень заразительная игра! - с удовольствием отмечает Екатерина Шохина.

- С момента последнего нашего посещения интерната заметно, что ребята становятся настоящими спортсменами, - говорит Александр Занин. - Видно, что они активно погрузились в это.

В конце тренировки Екатерина Шохина и Александр Занин вручили спортсменам подарки - кроссовки и сетку для теннисного стола. Гости интерната тоже не ушли с пустыми руками — в подарок они получили веселые «фирменные» мукосольки, добрые дары мастериц ПНИ, сделанные ими из соленого теста.

Юлия Лысанюк