«Пионер XXI века»

19 мая 1922 года II Всероссийская конференция рассмотрела вопрос «О детском движении». Этот день стал днем рождения детской коммунистической добровольной организации юных пионеров. В зале ЦТЮ в большинстве своем находились те, кто успел побывать в рядах пионерской организации и с гордостью носил на груди красный галстук – частичку боевого красного знамени.

С приветствием к участникам праздника обратился секретарь Гатчинского районного отдела КПРФ Виктор Иосифович Тарасов. Поздравив всех с приближающимся праздником, он открыл церемонию награждения победителей и участников детского конкурса рисунка «Пионер 21 века».

Конкурсные работы гатчинских школьников были представлены в нескольких номинациях: «Хочу быть пионером!», «Пионер – герой», «Пионерия в моей семье», «История детской организации длиною в век».

В возрастной категории 7-9 лет победила Марина Кокоткина с творческой работой «Зина Портнова». Диплом лауреата первой степени получили Татьяна Петрова и Артем Ионников. Лауреатами третьей степени стали Ксения Никерина и Артем Конобиевских. В этой номинации было больше всего участников: 14 ребят награждены дипломом за участие.

В возрастной категории 10-12 лет победила Вероника Гейде. Лауреатом второй степени стала Алана Огородникова, лауреатом третьей степени – Полина Жандарова.

Среди конкурсантов 12-14 лет победила Анна Метелега. Лауреатом второй степени стала София Богданова, лауреатом третьей степени – Ксения Пименова. Остальные конкурсанты были награждены дипломом за участие.

День пионерии всегда был одним из самых больших детских праздников. Таким он и запомнился тем, кто был пионером. Участники праздника вспоминали, как было весело, интересно, как правильно построено воспитание подрастающего поколения. Вспоминали парады, пионерские костры, лозунги и любимые песни. А затем все вместе исполнили любимые песни и пионерские речевки.

Со сцены с Днем пионерии - праздником детства для всех, рожденных в СССР, поздравляли юные артисты Центра творчества юных. Их песни, танцы – дань истории нашей страны.

Татьяна Можаева