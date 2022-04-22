«Пионер XXI века»
В этом году 19 мая исполнится 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. В преддверии юбилея Гатчинское отделение КПРФ и Центр творчества юных города Гатчины провели праздничное мероприятие, на котором были подведены итоги детского конкурса рисунка «Пионер XXI века».
19 мая 1922 года II Всероссийская конференция рассмотрела вопрос «О детском движении». Этот день стал днем рождения детской коммунистической добровольной организации юных пионеров. В зале ЦТЮ в большинстве своем находились те, кто успел побывать в рядах пионерской организации и с гордостью носил на груди красный галстук – частичку боевого красного знамени.
С приветствием к участникам праздника обратился секретарь Гатчинского районного отдела КПРФ Виктор Иосифович Тарасов. Поздравив всех с приближающимся праздником, он открыл церемонию награждения победителей и участников детского конкурса рисунка «Пионер 21 века».
Конкурсные работы гатчинских школьников были представлены в нескольких номинациях: «Хочу быть пионером!», «Пионер – герой», «Пионерия в моей семье», «История детской организации длиною в век».
В возрастной категории 7-9 лет победила Марина Кокоткина с творческой работой «Зина Портнова». Диплом лауреата первой степени получили Татьяна Петрова и Артем Ионников. Лауреатами третьей степени стали Ксения Никерина и Артем Конобиевских. В этой номинации было больше всего участников: 14 ребят награждены дипломом за участие.
В возрастной категории 10-12 лет победила Вероника Гейде. Лауреатом второй степени стала Алана Огородникова, лауреатом третьей степени – Полина Жандарова.
Среди конкурсантов 12-14 лет победила Анна Метелега. Лауреатом второй степени стала София Богданова, лауреатом третьей степени – Ксения Пименова. Остальные конкурсанты были награждены дипломом за участие.
День пионерии всегда был одним из самых больших детских праздников. Таким он и запомнился тем, кто был пионером. Участники праздника вспоминали, как было весело, интересно, как правильно построено воспитание подрастающего поколения. Вспоминали парады, пионерские костры, лозунги и любимые песни. А затем все вместе исполнили любимые песни и пионерские речевки.
Со сцены с Днем пионерии - праздником детства для всех, рожденных в СССР, поздравляли юные артисты Центра творчества юных. Их песни, танцы – дань истории нашей страны.
Татьяна Можаева