Районные и федеральные газеты для беженцев из Мариуполя

Вынужденные переселенцы получили возможность прочитать 7 районных и 3 федеральных издания, исторический научно-популярный журнал «Родина», а также книги из серии «ЖЗЛ», посвященные знаковым персонажам российской истории.

- Сложно представить, как было тяжело людям во время боев в Мариуполе, - отметил председатель Комитета по печати Константин Визирякин. - Миссия, которую мы сегодня выполнили - доставку районной и федеральной прессы, - очень важна как для представителей СМИ, так и для беженцев. Коллеги-журналисты уже побывали в пункте размещения и пообщались с людьми, поэтому многие увидели на страницах районок свои фотографии. Некоторые признавались, как соскучились по русскому языку, по русской речи.

Отметим, что толстые пачки районок и федеральных газет были разобраны за несколько минут. Акция оказалась востребованной, поэтому в центр временного размещения беженцев "Царицыно озеро" федеральные и районные газеты Ленинградской области будут доставляться еженедельно.

- Петербургские СМИ не в первый раз объединяются ради решения общих задач, - отметил председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. - Все мы понимаем, как важна для беженцев материальная поддержка, активная помощь с размещением, с обеспечением условий жизни – но доступ к достоверной и качественной информации из проверенных источников тоже крайне важен. Сегодня мы увидели, как востребованы наши СМИ у вынужденных переселенцев. Проект будет продолжен.