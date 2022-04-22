Шагаем в будущее – в Новом Свете

В ИМЦ собрались 27 юных техников – воспитанники Центра и гатчинских школ, мальчики и девочки. Все пришли со своими моделями, сконструированными из Lego и запрограммированными по заданным параметрам.

Состязания проводились в четырех номинациях: «Тягач», «Следование по линии», «Соревнования на скорость» и «Выставка роботов».

Первыми выступали создатели роботов-тягачей. Мощность определялась в …книгах. Толкать им пришлось нелегкий «груз знаний»: в коробку положили 13 книг, и робот должен был сдвинуть эту коробку с места и протащить метр-два. Условием было использование для движения не более четырех моторов, а как сделать тягач более мощным, зависело уже от создателя модели. Кто больше книг потянул – тот и победитель.

С коробкой справились почти все, но одним тягачам это удалось лучше – взяли больший вес, другие с трудом сдвинули книги с мертвой точки.

Победитель соревнований тягачей Илья Койвистойнен учится в восьмом классе и занимается робототехникой в Гатчинской школе № 2. Преподаватель – Дмитрий Павлович Панасюк. Первое место на состязаниях «Шаг в будущее» Илья занимает третий год подряд.

- Мой тягач – из конструктора Lego, на нем четыре действующих мотора, как положено по регламенту, и семь – недействующих, для утяжеления, – рассказывает победитель. – Чем тяжелее тягач, тем больше он может тянуть. Но по регламенту робот должен весить не больше 5 кг. Мой весит 2,5 кг и тянет груз 11 кг. Двигается тягач на аккумуляторах, заряжается от сети.

Второе место на соревнованиях тягачей заняла Полина Кучер из Гатчинского лицея № 3, третье – ученица Гатчинской школы № 9 Анна Карпова.

В номинации «Следование по линии» победил ученик Гатчинской школы № 2 Михаил Николаев. Вторым стал Михаил Моисеенко, третьим – Александр Акимушкин, оба – воспитанники школы № 9. Самый быстрый робот оказался у Даниила Сухова из Гатчинской «девятки». Второе место в соревнованиях на скорость заняла команда Информационно-методического центра – Владислав Алексеев и Артем Панферов. Третье место разделили Дмитрий Борисов из Гатчинской школы № 2 и Леонид Щукин, школа № 9.

На выставке роботов победил ученик 2-й школы Богдан Казаринов. «Серебро» досталось Егору Константинову из школы № 9. Подготовили призеров и победителей во всех номинациях преподаватели дополнительного образования ИМЦ: Алексей Николаевич и Светлана Евгеньевна Кучер, Сергей Михайлович Вихров, Андрей Александрович Фетисов, Дмитрий Павлович Панасюк и Вера Андреевна Уханева.

Все участники состязаний получили сертификаты, а победители – грамоты и дипломы.

…В Информационно-методическом центре в Новом Свете занимаются ребята из гатчинских школ, педагоги Центра ведут обучение в 16 образовательных организациях Гатчины и района.

ИМЦ – удаленная площадка Центра по работе с одаренными школьниками «Интеллект». Один из кабинетов сделали по образу и подобию «Интеллекта» – оформили соответствующим образом интерьер, «Интеллект» поставил свое оборудование, и началось взаимодействие. Как рассказала замдиректора ИМЦ Ольга Мажарцева, в этом кабинете проходят мини-курсы по физике, химии, другим предметам. Потом по результатам тестирования ребята, показавшие лучшие результаты, отправляются в Лисий Нос в «Интеллект» – на мини-сессии для углубленного изучения предмета.

Воспитанники Информационно-методического центра успешно участвуют в соревнованиях JuniorSkills – WorldSkills и вышли на уровень Национального чемпионата в области инженерного дизайна и проектирования. В феврале на VI Открытом региональном чемпионате Ленинградской области «ЮниорПрофи» ребята из ИМЦ завоевали три медали: золото, серебро и бронзу в разных компетенциях и возрастных категориях.

- Мы начинаем готовить ребят к этой работе уже с младшей школы, – говорит директор Информационно-методического центра Игорь Владимирович Евдокимов. – Первый шаг, который делают дети, – это работа с 3D ручками. В этом направлении у нас тоже есть определенные успехи: на фестивале научно-технического творчества «3D-фишки» наша команда заняла первое место.

Дважды в год – на весенних и осенних каникулах Информационно-методический центр проводит смены в лагере «Лесная сказка» в Тайцах. Там собираются дети, проявившие выдающиеся способности в робототехнике, математике, географии, обществознании. Каждую смену в каникулярное время в лагере отдыхают и занимаются 45 человек. В этом году на весенних каникулах в «Лесной сказке» от ИМЦ были разновозрастные команды, которые занимались 3D моделированием, математикой и обществознанием.

Как говорит Игорь Владимирович, Информационно-методический центр – одно из самых инновационных учреждений в Гатчинском районе:

- Все передовые технологии – у нас, лучшие преподаватели – тоже у нас. Хотелось бы выразить благодарность всем педагогам нашего Центра – за то, что они проводят такую большую и важную работу. Несомненно, Центр будет и дальше развиваться, круг детей только расширяется.

Екатерина Дзюба