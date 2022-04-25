Дорога от Гатчины до Павловска готовится к ремонту

В ремонт войдут почти 20 километров региональной трассы. Техника пройдёт через Романовку, Горки, Лукаши, Пудомяги, Коммунар и Покровскую. В процессе работ дорожники уложат два слоя нового асфальта и укрепят обочины. Работы стартуют уже в мае.

«Это второй этап ремонта шоссе: в прошлом году сделали участок от посёлка Виллози до Вайялово. Таким образом, после завершения всех работ дорога станет комфортной на всем протяжении от Павловска до Виллози», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. С просьбой о проведении ремонта в «Ленавтодор» ранее обращались жители Гатчины и Коммунара.

В рамках дорожного нацпроекта в Гатчинском районе этим летом планируется обновить участок трассы Низковицы — Кипень от «Южного полукольца» почти до Волковиц, трассу Сокколово — Мариенбург и подъезд к НПО «Белогорка» в Сиверском.

Дорожники Ленинградской области постоянно на связи: горячая линия «Ленавтодора» — 8(812)251-42-84, официальный канал дорожного комитета в Телеграмме и официальная группа ВК.