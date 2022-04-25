Герой, музей, потомки: связующая нить времени

В мероприятии принял участие племянник героя - Владимир Дмитриевич Киргетов, а также ветераны и группа студентов технологического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий во главе с Любовью Алексеевной Давыденко.

В экспозиции музея, посвященной памяти И.А. Киргетова, представлены подлинные фотографии военного времени, письма героя и много другого исторического материала.

Исаак Ананьевич Киргетов - Герой Советского Союза, командир 174-го минометного полка, который освобождал Гатчину в январе 1944 года. Погиб 22 апреля в 1945 года под Берлином. Киргетов также награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого II степени, орденом Кутузова III степени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почета». Похоронен на Большеохтинском кладбище г. Санкт-Петербурга. Его именем названа улица в Гатчине, где установлена мемориальная доска.

Племянник Героя Советского Союза Владимир Дмитриевич Киргетов – ученый и спортсмен, многократный чемпион мира и Европы по спортивной радиопеленгации, широко известен в спортивных кругах в России и за рубежом, работал в научно-исследовательском институте. Благодаря этой встрече и сотрудники музея, и студенты узнали много интересного о жизни семьи Киргетовых.

После экскурсии участники встречи вместе с Владимиром Дмитриевичем Киргетовым возложили цветы к мемориальной доске на ул. Киргетова.

На своей страничке в соцсетях студенты ГИЭФПТ отмечают, что экскурсия и встреча с Владимиром Дмитриевичем была очень интересной и душевной. А состоялась она благодаря Почетному гражданину города Гатчины Юрию Ивановичу Назарову, который сейчас работает в институте. С Владимиром Дмитриевичем они давние друзья: организовывали тематические встречи в Гатчинском Дворце молодежи.

На память о событии Владимир Дмитриевич подарил музею и участникам мероприятия свою авторскую книгу с автографом.

Татьяна Можаева

Фото: музей Красногвардейского укрепрайона