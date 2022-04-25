Юные программисты и инженеры
В Центре информационных технологий города Гатчины 19 апреля состоялся муниципальный конкурс по конструированию и моделированию, посвященный Дню космонавтики.
Конкурс проходил в двух номинациях - «Лего-инженеры» и «Лего-программисты» и в двух возрастных категориях – 5-7 лет и 8-11 лет.
Победителями стали:
Номинация «Лего-инженеры», 5-7 лет:
-1 место - Бахтияр Халилов (детский сад №7, педагог - Юлия Олеговна Петрова),
- 2 место – Глеб Анисимов (детский сад №52, педагог - Николета Геннадьевна Лупу),
- 3 место – Клим Анисимов (детский сад №52, педагог - Николета Геннадьевна Лупу).
Номинация «Лего-программисты», 5-7 лет:
-1 место - Михаил Мосякин (Большеколпанская средняя школа», педагог - Татьяна Павловна Девивье),
- 2 место - Вадим Панасюк (ЦИТ, педагог - Алексей Юрьевич Попов),
- 3 место - Александр Халилов (Большеколпанская средняя школа, педагог - Татьяна Павловна Девивье).
Номинация «Лего-инженеры», 8-11 лет:
-1 место - Алексей Почечуев (Гатчинская средняя школа №1, педагог - Кирилл Дмитриевич Лавров),
- 2 место - Матвей Никитин (Гатчинская средняя школа №4, педагог - Елена Викторовна Киселева),
- 3 место - Денис Стальчук (Таицкая средняя школа, педагог - Юлия Владимировна Ялымова).
Номинация «Лего-программисты», 8-11 лет:
- 1 место - Кирилл Ворсин (ЦИТ, педагог - Алексей Юрьевич Попов),
- 2 место - Даниил Прокопьев (ЦИТ, педагог - Алексей Юрьевич Попов),
- 3 место - Артур Ханнанов (ЦИТ, педагог - Алевтина Анатольевна Смирнова).
Фото: ЦИТ г. Гатчина