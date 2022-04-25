Минпромторг отметил 218 АРЗ из Гатчины

Благодарности вручили 15 апреля в рамках смотра-конкурса среди предприятий авиационной промышленности. Торжественное награждение прошло в Министерстве промышленности и торговли.

218 АРЗ впервые принял участие в смотрах-конкурсах «Лучшая организация по работе в системе социального партнёрства» и «Лучшее предприятие в области охраны труда». Конкурс проводился по двум категориям, разделенным на группы в соответствие с численностью сотрудников. АО «218 АРЗ» был заявлен как промышленное предприятие с численностью работников до 3000 человек. Среди критериев отбора конкурса обозначены: средняя заработная плата рабочих, повышение квалификации, охрана труда, социальные гарантии и другие.

Гатчинский авиаремонтный завод отметили благодарностями «За высокие достижения в социальном развитии коллектива» и «За высокие достижения в создании безопасных условий труда на предприятии».

Поздравляем коллектив 218 АРЗ с заслуженными наградами!

Софья Лобанова