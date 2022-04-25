Средства субсидии – на ремонт дома

В Ленинградской области ветераны войны и труженики тыла имеют право на получение единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилого дома. Распоряжением Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 08.04.2022 № 69 Анна Ивановна Капсулева утверждена в списке на получение социальной выплаты в 2022 году.

Анна Ивановна родилась 24 декабря 1929 года в деревне Шелбодино Беженского района Калининской области. В семье было двое детей. Отец погиб в Финскую войну в 1939 году, а брат после войны ушел служить в Морфлот. Во время войны она окончила 4 класса, а дальше работала с мамой в колхозе.

В Гатчину Анна Ивановна приехала с мужем в 1955 году, когда колхозникам стали давать паспорта. 30 лет проработала на обувной фабрике, откуда и ушла на пенсию. С мужем они построили дом в Мариенбурге, в котором после смерти мужа женщина и живет. Средства субсидии позволят Анне Ивановне заменить в ее доме окна и межкомнатные двери.

Добавим, что в 2021 году в Гатчинском районе было отремонтировано 13 жилых домов ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму 4,3 млн рублей. В 2022 году будут отремонтированы три дома, на каждый выделено по 344 тысячи рублей.