Анастасия и Дмитрий Швецовы: загадки солнечного света

Вернисаж оказался многолюдным — наверное, впервые за долгие два последних года здесь смогли собраться и обычные гатчинцы, и художники, и их ученики из детской художественной школы.

- Здорово, что люди, несмотря ни на что, продолжают интересоваться искусством, не забывая, что есть живопись, есть рисунок, есть таланты, - говорит один из авторов выставки, Дмитрий Швецов. - Самое приятное в том, что люди неравнодушны к тому, что ты делаешь от души.

Анастасия и Дмитрий Швецовы — выпускники Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (мастерская профессора В.В. Пименова), члены Союза художников России. Академическая живопись — не единственное их занятие. Так, например, Дмитрий Швецов участвует в церковных росписях в разных городах России и ближнего зарубежья. Сейчас он как раз работает над одним из храмовых проектов в Белгородской области.

Художники рассказали о том, как они готовились к выставке, и о представленных на ней работах. Практически каждая из них связана с каким-то важным воспоминанием или впечатлением.

Несмотря на многоточие в названии выставки, именно портреты оказались ее главными героями. Среди самых любимых работ у Анастасии - портрет ее маленького сына, играющего с яблоком на залитом солнцем столе.

- Для меня все в этой работе совпало — и свет из окна, и мой солнечный ребенок, и его первое яблоко, и свет, который возник в моей душе, - призналась художница.

Еще одна картина Анастасии посвящена мастеру, который трудится над моделью корабля. Художница наблюдала за этой кропотливой работой три года и в итоге захотела запечатлеть этот удивительный процесс на полотне.

Одной из своих любимых работ Дмитрий назвал картину «Весна», которую он писал чуть ли не в том же году, когда Анастасия делала портрет их сына.

- Тогда тоже было солнце, все таяло, и было очень радостно на душе, - говорит он.

В этой выставке прекрасно все — портреты, пейзажи, натюрморты составляют замечательную гармонию, идеально вписавшись в выставочное пространство библиотеки. Работы художников так светлы и жизнерадостны, так чисты и тонки выбранные для них цвета, что кажется, будто каждая из них издает какое-то особенное звучание, перекликаясь друг с друг и со зрителем. Особенно привлекают внимание портреты смеющихся людей: искренний смех — эмоция, которую трудно передать даже опытным портретистам.

Своими впечатлениями о выставке поделились и гатчинские художники. Преподаватель детской художественной школы Гатчины, член Союза художников России Анатолий Засидкевич пришел на вернисаж не один, а со своими учениками.

- Работы просто замечательные! - отметил Анатолий Федорович. - Именно на таких профессиональных выставках можно проводить уроки живописи для детей, изучая и композицию, и технику исполнения, и работу с цветом. Жаль, что в экспозиции не представлены какие-то рабочие моменты — эскизы, наброски: ученикам очень полезно смотреть, как проходит работа над произведением.

Выставка «Портрет и…» Анастасии и Дмитрия Швецовых будет работать до 23 мая.

Подробнее с творчеством авторов выставки можно познакомиться в группе ВКонтакте «Живопись. Художники Анастасия и Дмитрий Швецовы» (https://vk.com/clubartrealist)

Юлия Лысанюк