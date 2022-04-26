Готов управлять? Действуй!

На государственную службу в качестве руководителей пригласят победителей, а финалистов ждет резерв управленческих кадров и возможность трудоустроиться как в профильные комитеты, так и в государственные учреждения региона.

Конкурс «Губернаторский кадровый резерв» проводится в Ленинградской области в третий раз. Он призван выявить перспективных руководителей – тех, кто готов участвовать в управлении регионом, обладает высоким уровнем знаний, развитыми лидерскими качествами, управленческими навыками и помочь им стать частью команды администрации области. Как будет проходить конкурс в этом году и что говорят уже трудоустроенные его победители смотрите в видео по ссылке.

Для того чтобы стать участником, нужно иметь высшее образование и в срок до 11 мая подать документы лично в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области или в электронном виде с использованием сервиса «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».

Среди испытаний муниципального и регионального этапов конкурса - психологическое тестирование, деловые игры, индивидуальные собеседования, тестирование на знание нормативных правовых актов, русского языка, истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области и центр оценки персонала (ассессмент-центр).

В этом году прием заявок стартовал 14 апреля. На сегодня районы–лидеры по количеству уже поданных заявок – Кингисеппский, Кировский и Тосненский. Также частью областной команды управленцев в этом году хотят стать и жители других регионов. Уже поступили заявки от претендентов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Подробная информация о необходимых документах, требованиях и сроках проведения конкурса размещена на сайте Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области в разделе «Вакансии».