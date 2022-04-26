Слабовидящая спортсменка из Гатчины стала чемпионкой России

В турнире приняли участие спортсмены из 24 регионов России. В их числе – кандидат в мастера спорта Виктория Архипова и мастер спорта Александр Зорин из Гатчины.

Соревнования проходили по системе микроматчей из двух партий с каждым соперником в трех видах программы. Наши участники выступили успешно, завоевав сразу несколько призовых мест.

Виктория Архипова завоевала звание Чемпионки России в основной программе и стала серебряным призёром в быстрой игре и молниеносной игре.

Александр Зорин завоевал бронзовую медаль в молниеносной игре.

По итогам соревнований оба гатчинских спортсмена получили право участия в Чемпионате мира по шашкам-64 в составе сборной команды России.