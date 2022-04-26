Слабовидящая спортсменка из Гатчины стала чемпионкой России
В Костроме завершился чемпионат России среди мужчин и женщин по русским шашкам (спорт слепых). Соревнования проводились в трех дисциплинах - основной турнир, быстрая игра и молниеносная игра.
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В турнире приняли участие спортсмены из 24 регионов России. В их числе – кандидат в мастера спорта Виктория Архипова и мастер спорта Александр Зорин из Гатчины.
Соревнования проходили по системе микроматчей из двух партий с каждым соперником в трех видах программы. Наши участники выступили успешно, завоевав сразу несколько призовых мест.
Виктория Архипова завоевала звание Чемпионки России в основной программе и стала серебряным призёром в быстрой игре и молниеносной игре.
Александр Зорин завоевал бронзовую медаль в молниеносной игре.
По итогам соревнований оба гатчинских спортсмена получили право участия в Чемпионате мира по шашкам-64 в составе сборной команды России.
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