В Ленинградской области объявлен пожароопасный сезон

Начало пожароопасного сезона установлено с 26 апреля 2022 года на территории лесного фонда приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области в связи с увеличением среднесуточных температур, сходом снежного покрова и вероятным ухудшением лесопожарной обстановки.

Объявление начала пожароопасного сезона не влечет за собой ограничений для граждан посещения лесов, но переводит работу лесной охраны в специальный режим. Региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» и пункты диспетчерского управления районных лесничеств переходят на круглосуточный режим работы.

При этом комитет по природным ресурсам Ленинградской области напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес» 908-91-11.