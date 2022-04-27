Абилимпикс – невероятные возможности!

В региональном чемпионате «Абилимпикс» предусмотрена насыщенная как соревновательная, так и деловая программа.

В рамках чемпионата пройдут профориентационные мероприятия для школьников Ленинградской области – для них будут организованы экскурсии по площадкам соревнований. Это позволит будущим абитуриентам техникумов и колледжей поближе познакомиться с системой профессионального образования региона, а также узнать больше о профессиях и специальностях, о возможностях, которые они могут получить при выборе среднего профессионального образования.

Важной частью чемпионата «Абилимпикс» является деловая программа. В этом году на базе Мичуринского многопрофильного техникума организован круглый стол «Включенное образование». Участники дискуссии обмениваются опытом и лучшими практиками, обсуждают проблемы и перспективы развития системы профобразования. Рассказывают о применяемых практиках и делают акцент на распространении успешного опыта.

Основной площадкой соревнований станет Мичуринский многопрофильный техникум, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1а.

- Число участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» ежегодно растет, в соревнованиях появляются новые компетенции. В этом году одними из самых популярных направлений среди участников чемпионата Ленинградской области стали компетенции по IT направлениям, творческим и промышленным профессиям, сфере услуг и питанию. Мы видим множество примеров, когда любой человек, вне зависимости от своих физических возможностей, может найти и реализовать себя в самых разных сферах деятельности, в большом количестве профессий. Ежегодно растет внимание к теме трудоустройства людей с инвалидностью, их профессиональному развитию. Мы очень рады, что наш конкурс им в этом помогает, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью, в том числе 148 школьников в возрасте от 14 лет, 164 студента и 36 специалистов. В числе участников-специалистов – сотрудники 20 предприятий, в том числе АО ПЗ «Красноозерное», АО ПЗ «Гражданский», «ЛСР. Базовые», АО «Пикалевский глиноземный завод», АО «Культура-Агро» и др.

- Важно отметить, что увеличивается количество трудоустроенных из числа конкурсантов и победителей соревнований. Движение «Абилимпикс» растет, развивается и вышло за пределы соревновательной составляющей, став системой успешной профессиональной ориентации, инструментом мотивации к получению новых компетенций, площадкой для будущего успешного трудоустройства и закрепления на рабочем месте людей с инвалидностью, - отметил руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов.

В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки. В этом году в список компетенций включены новые направления: «Ресторанный сервис», «Визаж», «Дизайн плаката» и «Веломеханика».

По мнению директора Борского агропромышленного техникума Эдуарда Антипенко, региональный чемпионат «Абилимпикс» стал неотъемлемой частью профессионального образования Ленинградской области: «Чемпионат «Абилимпикс» – это соревновательная технология, которую мы интегрировали в учебный процесс, и сегодня уже получаем положительные образовательные результаты. Чемпионат «Абилимпикс» – это очень важное мероприятие для наших студентов, чьи возможности здоровья ограничены».

- Отдельно хочется отметить трудоемкую работу наставников, которые ежедневно помогают конкурсантам раскрыть свои навыки и умения, а также поверить в себя. Каждый ребенок достоин педагогического внимания и заботы, а дети с ОВЗ особенно нуждаются в индивидуальном сопровождении. Уважения достойны те наставники движения «Абилимпикс», кто помогает найти молодежи путь к профессии, - отметила Елена Павловец, директор средней школы № 4 города Тихвина.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Ленинградской области являются Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Победители Регионального чемпионата примут активное участие в ежегодном Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва.

Дарья Титова

Фотографии предоставлены автором

В Гатчинском районе площадками соревнований стали Сиверская школа-интернат и Сиверский техникум-интернат бухгалтеров Минтруда РФ. В первом проходят соревнования по компетенциям «Швея», «Портной» и «Столярное дело» для школьников. Студенты соревнуются по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» в техникуме.