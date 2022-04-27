Каким быть «Гатчинскому дворику»?

Напомним, что большинством голосов жители города для благоустройства в 2023 году выбрали сквер за кинотеатром «Победа», который назвали «Гатчинский дворик». Эта территория ограничена улицами Красной, Чкалова, проспектом 25 Октября и кинотеатром «Победа».

Было разработано два варианта благоустройства данного сквера: один – проектной организацией по заказу администрации Гатчинского района, второй - студентами в рамках проведения архитектурного Хакатона.

В настоящее время «Гатчинский дворик» находится в запустении, основной проезд, тротуар и парковка находятся в неудовлетворительном состоянии. Территория плохо освещена и используется жителями в качестве транзитного движения. На территории имеются шаровидные ивы, которые находятся в хорошем состоянии.

Проектом №1 предусматривается создание тихих зон отдыха, сохранение зеленых насаждений и организация основных пешеходных и транспортных связей. Основные пешеходные коммуникации выполнены в плитке и в песчано-гравийном покрытии.

Проект № 2 был разработан студентами в рамках архитектурного Хакатона. Его главная цель - сохранение природной среды и подчеркивание исторической застройки. Также предусматривается сохранение существующих пешеходных транзитов и добавление новых функциональных зон, сохраняются все существующие деревья.

В дальнейшем оба проекта могут быть дополнены работами и элементами благоустройства в рамках реализации областных законов № 3-оз «об инициативных комиссиях» и № 147-оз «о сельских старостах и общественных советах»

Принять участие в голосовании может любой житель Гатчины старше 14 лет. Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно:

- на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета;

- через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.

Помощь в голосовании готовы оказать специалисты комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского муниципального района.

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