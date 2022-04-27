На Киевском шоссе под Гатчиной вновь организуют реверсивное движение
С 4 мая на мосту через речку Вайю на 40-м километре федеральной трассы Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» введут реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщила 26 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Одновременно скорость движения на участке ограничат до 40 км/ч. Пешеходам можно будет пройти только по одной стороне моста.
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Дорожники продолжат капитальный ремонт переправы. На данный момент генподрядчик уже выполнил все основные строительно-монтажные работы: установил новое пролетное строение, положил мостовое полотно и гидроизоляцию, смонтировал перила и освещение, построил локальные очистные сооружения и укрепил обочины и откосы. Строителям еще предстоит уложить новый асфальт и выполнить благоустройство прилегающей территории. Сдать мост должны в августе этого года.
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