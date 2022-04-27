Общественный совет посетил спецприемник

В совещании принимали участие начальник УМВД России по Гатчинскому району, полковник полиции Александр Волков, заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району, полковник внутренней службы Алексей Тузов и помощник начальника УМВД России– начальник отдела по работе с личным составом, полковник внутренней службы Людмила Комарова.

Основным вопросом заседания стала информация о работе УМВД за первый квартал 2022 года. В ходе обсуждения сотрудники полиции приняли предложение командира добровольной народной дружины г. Гатчины Татьяны Нечаевой о содействии в поиске разыскиваемых лиц.

Общественники поинтересовались, как обстоят дела с комплектацией кадров. Как отметила Людмила Комарова, кадровый вопрос стоит на контроле, и это дает определенные положительные результаты. Уже третий год в гатчинской полиции самый низкий некомплект среди районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этом году к 14 июня - дню рождения полиции города Гатчины - на Красной д.5 планируется открытие музейной экспозиции - комнаты истории. В ней будут представлены биографии героических сотрудников гатчинской милиции и полиции – ветеранов Великой Отечественной войны, афганцев, участников чеченской войны и других военных операций. В плане - закладка «капсулы времени» (послания потомкам) и другие торжественные и патриотические мероприятия.

Председатель Общественного совета Геннадий Панев предложил помощь в оформлении новой музейной экспозиции и пригласил сотрудников полиции посетить Гатчинский музей истории военной авиации, где есть отдельная комната, посвященная Великой Отечественной войне и героям-гатчинцам. Также рассматривается возможность проведения присяги на площадке авиационного музея.

Члены совета посетили специальный приемник по содержанию лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по Гатчинскому району, и познакомились с «бытом» арестованных. На вопросы общественников ответил начальник специального приемника, старший лейтенант полиции Владимир Ксенофонтов.

Условия содержания здесь - более чем приличные. Прогулочный двор, газон при входе и все помещения, включая камеры, чистые. По мере возможности курящие сидят отдельно от некурящих, при «заселении» по камерам учитывается и возраст. Члены Общественного совета поговорили с арестованными - жалоб нет.

На стенде висят правила внутреннего распорядка, установленные для всех мест отбывания административного ареста. Подъем в 6 утра. Затем до 8 часов – утренний туалет и уборка помещений. Завтрак с 8 до 9 часов. Обед с 13 до 14 часов, ужин с 18 до 19 часов. Прогулка в соответствии с погодными условиями, не менее одного часа. Разрешается пользование услугами телефонной связи с 10 до 12 часов и с 19 до 20 часов. Продолжительность телефонного разговора – 15 минут в сутки.

- Делаем все, чтобы был порядок. И людей, которые содержатся, призываем к соблюдению порядка, чтобы они убирались в камерах, и во время прогулок были аккуратны. Санитарное состояние входит в их обязанности, и нами контролируется, - пояснил Владимир Ксенофонтов.

В день визита общественников почти половина мест в спецприемнике была свободна. Да и вообще полностью они бывают заняты крайне редко. Большинство сидят за нарушение правил дорожного движения, а также алиментщики, граждане, задержанные в общественном месте в нетрезвом состоянии, за нецензурную публичную брань и так далее. И какие бы условия им ни предоставлял спецприемник, сюда лучше не попадать.

Татьяна Можаева