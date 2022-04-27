Пьяные водители-рецидивисты

19-го апреля было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ: по факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым наказанию. Ночью в Малом Верево на Гатчинской улице инспектор ГИБДД остановил «девятку» под управлением 25-летнего Сергея М. Водитель был с явными признаками опьянения: запах алкоголя, неустойчивая поза, нарушения речи.

По сведениям, имеющимся в базе данных информационного центра ГИБДД, было установлено, что гражданин М. уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Есть постановление мирового суда. Теперь он привлечен к уголовной ответственности.

Аналогичное преступление совершил и другой молодой человек. На ул. Рощинской, у д. 2, инспекторы ДПС остановили Mercedes C180 под управлением 26-летнего Ивана С. Водитель был пьян. За нетрезвое вождение он уже был подвергнут административному наказанию. Срок не истек. Возбуждено уголовное дело.