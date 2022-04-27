Социальные проекты получили поддержку

Финансовая поддержка социальных проектов в виде предоставления субсидий по итогам конкурсного отбора предусмотрена в рамках реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в муниципальной программе «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Проекты должны быть реализованы на территории района и с участием местных жителей, план действий - реалистичен, выполним и обеспечен ресурсами, а расходы - целесообразны.

В ходе заявочной кампании поступило 22 заявки от 22 НКО, зарегистрированных в Ленинградской области и осуществляющих деятельность на территории Гатчинского района. Все они были допущены к очной защите социального проекта. Общая сумма запрашиваемых средств составила около 3,3 млн рублей.

Согласно процедуре проведения конкурсного отбора, количество его победителей определяется исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете района на соответствующий финансовой год. Конкурсная комиссия приняла решение поддержать 20 проектов. Сумма к распределению в ходе конкурсного отбора составила 3 млн рублей. Таким образом средний размер субсидии в 2022 году - около 150 тысяч рублей: это наивысший показатель за все годы реализации программы.

В этом году в конкурсе приняли участие НКО, зарегистрированные в Гатчине, Коммунаре, Лампово, Воскресенском, Суйде, пос. Новый Свет, Вырице, Сиверской, а также в городе Сосновый Бор.

Большинство заявившихся на конкурс НКО участвуют в отборах и получают гранты не первый год, и не только муниципальные, но и федеральные.

Так, автономная некоммерческая организация оказания социальной помощи нуждающимся гражданам «Святоград» защитила проект «С миру по нитке». Он направлен на оказание материальной поддержки не менее 160 многодетным и малоимущим семьям, находящимся в кризисной ситуации. Проектом предусмотрена организация еженедельного сбора, приема, сортировки, учета и раздачи вещей в городе Коммунаре по принципу продуктовых банков.

Центр изучения и сохранения русской старины выступил с проектом «Русь потаенная: история и культура старообрядчества». Проект будет реализован в формате лектория выходного дня, в рамках которого ведущие специалисты выступят с лекциями по истории и культуре старообрядчества. Вход будет свободный. Также запланированы мастер-классы, трансляция в соцсетях и посещение храма св. Николы, построенного в начале XX века в д. Лампово В настоящее время он является единственным из сохранившихся молитвенных старообрядческих домов на территории области.

Синтез-студия «МОСТ» представила проект «С любовью к Родине». Он рассчитан на семь месяцев и предполагает проведение четырех тематических мероприятий в Коммунаре.

«Академия детского спорта» в рамках проекта «Доступный САП-серфинг» планирует проведение открытых бесплатных тренировок на воде на САП-доске при участии опытных тренеров и с использованием профессионального оборудования. Место реализации проекта - п. Кобринское, река Кобринка.

Центр досуга и развития «КАЛИНА» реализует проект «Мы вместе», включающий занятия по реабилитационному фитнесу для взрослых и песочную терапию для детей.

Центр досуга и развития «Акуна Матата» представил проект «Семейная гостиная», где будет проходить знакомство детей и родителей с семейными традициями.

Часть социальных проектов 2022 года – это продолжение и развитие начатого дела. Денежные средства, в основном, планируют направить на фонд оплаты труда, а также приобретение оборудования и расходных материалов.

Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» продолжает свой проект «Футбол для мам Гатчинского района 2.0». Для чего запросил средства на продолжение бесплатного тренировочного процесса женской футбольной команды Гатчинского района в составе не менее 14 человек.

Центр патриотического воспитания «Чкалов парк» в ходе реализации проекта «Выставочное пространство «Музей истории российского патриотизма» планирует значительно расширить экспозицию.

Проект «Знакомство с историей, культурой и традициями Ленинградской земли» Гатчинской организации «Всероссийское общество инвалидов» предусматривает пять автобусно-пешеходных экскурсий.

Интересных проектов поступило много – конкурсной комиссии было не просто выбрать лучшие. Проект «Оредеж-Сиверская жемчужина» Сиверской организации развития социальных программ «Планета добра» намерен обустроить пешеходную эко-тропу, которая соединится с уже существующей эко-тропой, сделанной силами Сиверской школы-интерната.

Школа третьего возраста Гатчинского района разработала проект «Театральная студия «Виктория», который будет реализовываться курсистами п. Войсковицы. Военно-патриотическое объединение «Отчий край» представил проект «Школа Почетного караула и тактико-специальной подготовки».

Фонд многодетных матерей, опекунов, одиноких матерей «Теплый дом» представил масштабный проект «Добрый фестиваль «Мама - главное слово!».

Центр культуры ингерманландских финнов «ХАТСИНА» познакомит с историей, культурой и обычаями народа Коми. Центр молодежных инициатив будет привлекать туристов с использованием сказочных персонажей финской писательницы Туве Янссон. Региональный благотворительный фонд развития местных сообществ «Помощь объединяет» защитил проект «Культурная мастерская» и проведет арт-фестиваль в усадьбе адмирала Прибыткова.

Благотворительный фонд «Благо Дари» разработал новый проект «Помогаем помогать», чтобы поддержать волонтеров в их непростой работе: они получат квалифицированную поддержку специалистов-психологов и обучение практикам, которые позволят грамотно распределять свои силы и защитят от эмоционального выгорания.

Татьяна Можаева