Дорога в Мариенбург обновится

Госконтракт на проведение работ заключил «Ленавтодор», техника и рабочие уже начали снимать старое покрытие на трассе. Здесь предполагается полная замена покрытия на двух километрах трассы, укрепление обочин и установка новых знаков.

«В Гатчинском районе за весну-лето качественно обновим еще три региональное трассы помимо Сокколово — Мариенбург. Речь про Красносельское шоссе от Гатчины до Павловска, подъезд к НПО «Белогорка» в Сиверском и участок трассы Низковицы — Кипень», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году область планирует обновить около 150 километров региональных трасс.