Дорога в Мариенбург обновится
Дорожники целиком отремонтируют региональную трассу Сокколово — Мариенбург в окрестностях Гатчины. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Госконтракт на проведение работ заключил «Ленавтодор», техника и рабочие уже начали снимать старое покрытие на трассе. Здесь предполагается полная замена покрытия на двух километрах трассы, укрепление обочин и установка новых знаков.
«В Гатчинском районе за весну-лето качественно обновим еще три региональное трассы помимо Сокколово — Мариенбург. Речь про Красносельское шоссе от Гатчины до Павловска, подъезд к НПО «Белогорка» в Сиверском и участок трассы Низковицы — Кипень», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году область планирует обновить около 150 километров региональных трасс.
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