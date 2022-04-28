22 апреля в информационном зале гатчинской биржи труда разместились представители 13 работодателей. Среди них – постоянные партнеры Центра занятости, которые неизменно участвуют в таких мероприятиях, и новые организации.

- Это первая крупная ярмарка вакансий и, к тому же, в очном формате. Поскольку во время пандемии у нас все ярмарки проходили онлайн, – рассказывает начальник Гатчинского центра занятости Елена Крылова. – Дистанционный формат не очень удобен – как для работодателей, так и для соискателей. И не каждый соискатель имеет возможность выйти в интернет из дома. Так что последние два года у нас прошли с минимальным количеством ярмарок.

В этом году все ярмарки проходят очно, но до апреля они все были в мини-формате. Это первая ярмарка, на которую мы пригласили 13 работодателей, представляющих различные отрасли экономики. Заявлено большое количество вакансий. Мы стараемся приглашать и «мастодонтов» на рынке труда, и новых участников, даже индивидуальных предпринимателей. Есть мелкий бизнес, который набирает людей больше, чем солидные предприятия. Если мы увидим, что это востребовано, будем выходить на более крупные площадки.

…На ярмарке вакансий были представлены такие организации, как завод «Кризо», 218 АРЗ, ПИЯФ, Завод высотных конструкций, Гатчинский спиртовой завод, Гатчинские электрические сети. Работали на ярмарке представители УМВД России по Гатчинскому району, войсковой части 6944, военного комиссариата. Перечень вакансий широк. Гатчинским предприятиям требуются инженеры-конструкторы, программисты, экономисты, слесари разных специализаций, токари, технологи, механики, физики, лаборанты, электромонтеры, грузчики, операторы станков, бухгалтеры, уборщики, станочники, швеи, полицейские-водители, контролеры и пр.

170 человек, ищущих работу, заявили о своем участии в качестве соискателей. Как заметила Елена Юрьевна, если мероприятие окажется востребованным, число работодателей-участников увеличится, ярмарки будут проходить на более крупных площадках.