В Гатчине открылась Оранжерейная лавка

Гатчинцы и гости города могут приобрести здесь не только срезанные цветы из привычного ассортимента цветочных лавок, но и продукцию непосредственно из Дворцовых оранжерей. При этом вся прибыль пойдет на восстановление и реставрацию самих оранжерей.

Место, на котором разместились и сами оранжереи, и Оранжерейная лавка, - историческое. Как рассказала заведующая садово-парковым отделом ГМЗ «Гатчина» Ольга Куницына, здесь еще в середине XVIII века, при первом владельце усадьбы графе Григории Орлове, находилось целое оранжерейное хозяйство. Исторически территория оранжерей занимала порядка десяти гектаров. В этот комплекс входила и Лесная оранжерея на территории самого Дворцового парка, которая сейчас также нуждается в реставрации. В оранжереях выращивались овощи, фрукты, цветы, которые традиционно украшали все помещения Дворца.

В начале ХХ века, при императрице Марии Федоровне, продукция Дворцовых оранжерей не только полностью обеспечивала потребности императорского двора, но была доступна и для жителей Гатчины, которые также могли приобрести цветы, овощи, фрукты, рассаду для огородов и саженцы деревьев. Открывая Оранжерейную лавку, сотрудники Гатчинского дворца, по сути, продолжают эту замечательную традицию.

Выращивать цветы здесь снова начали в 2015 году. Сейчас территория оранжерей занимает около полутора гектаров. Здесь выращивают растения для цветников Гатчинского и Приоратского парков, причем делают упор на исторических сортах цветов, которые высаживали в парке в XVII-XVIII веках. Это и цветы-летники (тагетисы, левкои, бегонии, антиринумы), розы и многое другое.

Зимой в Дворцовых оранжереях хранятся пальмы и лавры, которые летом украшают придворцовые сады, здесь же выращивают овощи для восстановленного Декоративного огорода, который в летний сезон открыт для экскурсий.

На территории оранжерей заложен питомник, где выращивают деревья и кусты для парка. Саженцы также может приобрести любой желающий, включая молодые деревца, выращенные из желудей легендарного Орловского дуба.

Юлия Лысанюк