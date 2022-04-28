«Взлёт» и «Ювента» - на пьедестале почета
В Гатчине на полях ФОК «Арена» прошел областной фестиваль по флорболу региональной «Лиги школьного спорта».
На фестиваль прибыли команды школьных спортивных клубов (ШСК), победившие в муниципальных районных этапах. Своё мастерство показали 16 команд юношей и 16 команд девушек. Перед началом турнира их приветствовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.
Соревнования прошли с азартом, в бойцовском командном духе и выявили победителей и призеров фестиваля:
У юношей:
- 1 место - ШСК «Взлёт», Сиверская школа №3, Гатчинский район.
- 2 место -ШСК «Юниор», Сельцовская школа, Волосовский район.
- 3 место - ШСК «Lp. СОШ №3», Лодейнопольская школа №3, Лодейнопольский район.
У девушек:
1 место - ШСК «Феникс», средняя школа №2 г. Всеволожск, Всеволожский район.
- 2 место - ШСК «Старт», средняя школа №2, Кировский район.
- 3 место - ШСК «Ювента», Вырицкая школа №1, Гатчинский район.