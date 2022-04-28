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«Взлёт» и «Ювента» - на пьедестале почета

В Гатчине на полях ФОК «Арена» прошел областной фестиваль по флорболу региональной «Лиги школьного спорта».

Рубрики:  Спорт

На фестиваль прибыли команды школьных спортивных клубов (ШСК), победившие в муниципальных районных этапах. Своё мастерство показали 16 команд юношей и 16 команд девушек. Перед началом турнира их приветствовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

Соревнования прошли с азартом, в бойцовском командном духе и выявили победителей и призеров фестиваля:

У юношей:

- 1 место - ШСК «Взлёт», Сиверская школа №3, Гатчинский район.

- 2 место -ШСК «Юниор», Сельцовская школа, Волосовский район.

- 3 место - ШСК «Lp. СОШ №3», Лодейнопольская школа №3, Лодейнопольский район.

У девушек:

1 место - ШСК «Феникс», средняя школа №2 г. Всеволожск, Всеволожский район.

- 2 место - ШСК «Старт», средняя школа №2, Кировский район.

- 3 место - ШСК «Ювента», Вырицкая школа №1, Гатчинский район.