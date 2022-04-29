«Единая Россия» и «Волонтёры Победы» дали старт акции по поздравлениям фронтовиков с Днём Победы

Акция проводится в рамках проекта «Мобильные бригады помощи». Благодаря ему в течение года оказывается всесторонняя помощь ветеранам, исполняются их мечты и оперативно решаются насущные вопросы.

В Ленинградской области поздравления получат также более 3000 жителей Блокадного Ленинграда. Благодаря зампреду комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольге Занко им будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам.

В день старта акции в Ленинградской области депутат ГосДумы от региона Ольга Занко приехала к блокаднице Людмиле Михайловне Юминой, проживающей в Тосненском районе Ленобласти.

Людмила Михайловна из семьи политического работника, ее отец работал на заводе «Звезда», затем был на фронте политруком, погиб под Ленинградом. После войны уехала в Воркуту, где с 1962 года работала на шахте кадровым работником, воспитывала двух сыновей.

Людмила Михайловна - активный член Совета Ветеранов Тосненского района.

«Когда началась Блокада, мне было всего 4 года, но воспоминания о тех 900 днях остались со мной на всю жизнь. Каким-то чудом наша мама нас с сестрой вытянула и мы выжили.

Самые кощунственные слова, которые я слышала, - это слова сожаления о том, что лучше бы город сдали немцам. Как могут такое говорить люди?! Ведь известно, что нацисты хотели одного - сравнять Ленинград с землей, уничтожить жителей. Память о тех страшных 900 днях молодое поколение должно беречь и свято хранить», - сказала Людмила Михайловна.

«Вдумайтесь в эти цифры. Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч... Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», - подчеркнула Занко.

По словам руководителя исполкома «Единой России» Дмитрия Рытова, нашла задача — ежедневная забота и помощь в решении различных вопросов жителей блокадного Ленинграда.

«Мы понимаем, что это пожилые люди и разобраться с техникой для них не так просто. А в рамках "Мобильные бригады помощи» волонтеры придут к каждому участнику акции, вручат бесплатный телефон, в справочник волонтеры занесут данные экстренных, социальных и медицинских служб для обеспечения возможности экстренной связи и оперативной помощи. Уверен, что подаренные телефоны помогут пожилым людям больше общаться с друзьями и близкими, а нам это даст возможность уточнять имеющиеся потребности и необходимую помощь», - отметил руководитель исполкома «Единой России».

В 2020 году Руководитель Волонтеров Победы Ольга Занко предложила запустить проект «Мобильные бригады помощи». Сейчас он успешно реализуется «Волонтерами Победы» совместно с партией «Единая Россия».