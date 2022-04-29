«Год команды 47» – год глобальных испытаний

Коллективный иммунитет сформирован

В последние два года 47 регион жил в жестких социально-экономических условиях, связанных с пандемией.

- Мы научились принимать нестандартные решения и быстро воплощать наши идеи в жизнь. Отчетные цифры 2021 года очень хорошие. Эта оценка дана администрацией президента и правительством РФ, – заметил Александр Дрозденко в своем вступительном слове. – Мы получили процентный рост по всем основным точкам развития экономики, социальной сферы. В последние годы Ленинградская область показывает рекорды по развитию.

…Подводя итоги социально-экономического развития Ленинградской области в 2021 году, губернатор отметил, что первостепенной задачей правительства региона стало формирование коллективного иммунитета и снижение заболеваемости коронавирусом среди населения. В 2021 году была развернута полномасштабная вакцинация против COVID-19. Привито более 950 тысяч человек.

Проведение вакцинации и формирование коллективного иммунитета позволили снять большую часть ограничений, которые были введены в период обострения эпидемической обстановки.

Инвестиционно привлекательный регион

Второй важнейшей задачей в 2021 году стало обеспечение режима наибольшего благоприятствования для восстановления роста экономики. По итогам 2021 года Ленинградская область укрепила свое место в ТОП-20 субъектов РФ по объемам промышленного производства и инвестиций в основной капитал, строительства и ввода жилых домов, обороту розничной торговли и уровню безработицы. Доля промышленности 47 региона в валовом региональном продукте составляет около 37%. Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий составил

107,6 % (по России – 105,3%).

В 2021 году Ленинградская область подтвердила свои лидирующие позиции среди инвестиционно привлекательных субъектов РФ. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, Ленобласть заняла 10 место и вошла в перечень регионов-лидеров с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса.

По объему вложенных инвестиций в основной капитал область сохранила место в ТОП-10 среди субъектов РФ. Всего за год в экономику региона было инвестировано 442,8 млрд руб.

По итогам года Ленобласти удалось стабилизировать ситуацию в сельском хозяйстве и сохранить лидирующее место среди всех субъектов РФ по производству яиц, 2 место – по поголовью птицы, 3 место – по молочной продуктивности коров и выращиванию форели, 5 место – по производству мяса птицы в сельхозорганизациях и 9 место – по производству молока.

В 2021 году оборот розничной торговли увеличился на 11% и составил почти 570 млрд рублей. Восстановлению потребительского рынка во многом способствовала государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Годовой прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил почти 70 тысяч единиц, что в два раза больше, чем в РФ.

В течение всего года проводилась активная работа по стабилизации ситуации на рынке труда. В 2020 году из-за ковида резко выросла безработица. Сейчас рынок труда Ленинградской области восстановлен до уровня 2019 года. В пандемийный год в Ленинградской области удалось не допустить снижения заработных плат и реальных доходов жителей.

…И третьей важнейшей задачей правительства Ленобласти в 2021 году стал переход от сохранения и поддержки уровня жизни населения к обеспечению качественного роста. Среднедушевые доходы населения региона в прошлом году составили 36520 рублей, что выше уровня 2020 года на 10,2%. Ленинградская область заняла 7 место среди субъектов РФ по динамике реальных денежных доходов населения.

47 гарантий

В 2021 году был принят областной закон «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области» или «47 гарантий». Лозунг документа: «От инвестиций в экономику – к инвестициям в человека». В законе закреплены дополнительные социальные гарантии и стандарты в Ленинградской области, которые направлены на создание комфортной жизни во всех сферах – здравоохранении, образовании, социальной защите, благоустройстве, городской среде, экологии, труде, экономике, культуре и туризме.

В 2021 году правительство Ленобласти в полном объеме выполнило все принятые социальные обязательства перед жителями. Это позволило сохранить 7 место в рейтинге качества жизни среди всех субъектов РФ.

- Регион не рассматривает сценарии сокращения мер социальной поддержки, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Во время отчета о проделанной работе за 2021 год губернатор также предложил отменить категорию нуждаемости при назначении ряда выплат и сосредоточиться на заключении социальных контрактов. Кроме того, глава региона поставил задачи на 2022 год по социальной защите населения: 15 млрд рублей направить на выплаты жителям, из них почти 8 млрд – на поддержку семей с детьми; 1,7 млрд выделить на «президентскую» выплату малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет; 3,6 млрд рублей выделить социальным учреждениям и почти 60 млн – на внедрение технологий социального обслуживания («Заботливый сосед», «Домой без преград», тренировочные квартиры и др.); почти 3000 жителям области помочь по программе «Старшее поколение».

Здравоохранение, строительство

В сфере здравоохранения в 2022 году планируется закупить: 34 санитарных автомобиля, 15 аппаратов КТ, два аппарата МРТ, высокотехнологичный маммограф (стоимость более 55 млн рублей) и лапароскопическую стойку (более 66 млн рублей) для онкодиспансера, а также 68 аппаратов УЗИ и 23 стоматологических установки.

Должны быть построены: три крупные поликлиники в Кудрово, Мурино и Новоселье, 13 поликлиник, амбулаторий и ФАПов. На работу будут приняты 120 целевиков, 250 средних медицинских работников, 190 врачей и 90 фельдшеров по программе «Земский доктор» в села и деревни.

Строительному блоку глава региона поручил помочь более восьми тысячам дольщиков и исключить из Единого реестра проблемных объектов 107 долгостроев, переселить из аварийного жилья 2950 человек и достроить 10 новых многоквартирных домов по программе расселения аварийного жилья, построить и ввести в эксплуатацию 37 объектов социального назначения.

Жилищные условия 840 граждан и семей должны быть улучшены по социальным программам, 326,9 млн рублей будет направлено на создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

Образование

В сфере образования в 2022 году планируется создать 4300 дополнительных мест в детских садах, принять в школы 25 тысяч первоклассников, открыть в регионе 22 центра «Точка роста», отремонтировать 14 спортивных залов в школах, в 37 школах обновить цифровую образовательную среду, обновить материально-техническую базу в двух школах для детей с инвалидностью и открыть Центр опережающей профессиональной подготовки в Беседском сельскохозяйственном техникуме.

В Гатчинской школе № 9 будет открыт шестой технопарк «Кванториум».

Благоустройство, туризм и спорт

Александр Дрозденко поставил задачи в 2022 году благоустроить 77 общественных пространств – парков, скверов, набережных, площадей – по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Пять территорий стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – в Тихвине, Коммунаре, Луге, Лодейном Поле и Светогорске.

В 2021 году Ленинградская область приняла почти 6 млн туристов и экскурсантов. В 2022 году в регионе будут созданы четыре новых экологических маршрута по особо охраняемым природным территориям, две велодорожки – в Гатчине и Волхове.

В Ленинградской области пройдут 12 крупных фестивалей, среди них: «Корюшка идёт!», мотофестиваль «Baltic Rally», «Дым над водой: от классики до рока», фестиваль «Водного туризма», а также два кинофестиваля – «Окно в Европу» и «Литература и кино».

В 2022 году в Ленинградской области должны быть введены четыре новых спортивных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом во Всеволожске, бассейн в Гатчине, крытая ледовая арена в Волхове, универсальный спортзал школы в поселке Советский Выборгского района.

Ещё пять объектов отремонтируют: футбольное поле в Пикалево, футбольное поле Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва, стадионы в Шлиссельбурге и Кировске, а также Бокситогорский спортивный комплекс.

В 2022 году Ленинградская область реставрирует шесть объектов культурного наследия. Среди них – усадьба в Рождествено и Павловский собор в Гатчине. Ещё для пяти памятников разрабатываются проекты реставрации и приспособления под современное использование.

Дороги

- Благодаря привлечению инфраструктурных кредитов из федерального бюджета мы в этом году вдвое увеличиваем объем дорожного фонда. Дорожная отрасль становится одним из драйверов роста ленинградской экономики, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В числе ключевых задач дорожного блока на 2022 год он назвал ремонт 300 километров региональных дорог и 82 км муниципальных, начало строительства и капремонта новых объектов региональной дорожной сети в Выборгском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском и Ломоносовском районах, продолжение расширения Колтушского шоссе и возведения новых мостовых переходов через Свирь в Подпорожье и через Волхов в Киришах со значительным опережением графика. Также планируется начать строительство областной части обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

Главное – сохранить устойчивость

- 2022 год станет годом глобальных испытаний и вызовов, и они покажут, насколько мы самостоятельны и уверены. В Ленинградской области мы выполним все запланированные социальные обязательства, продолжим работу по национальным проектам и региональным программам. Это невозможно без командной работы, без сплоченности, единства, мы должны сохранять уверенность. Мы будем в зоне давления, но я уверен, что мы выстоим и победим, все шансы у нас есть, – сказал Александр Дрозденко, завершая отчет по итогам 2021 года.

2022 год объявлен в Ленинградской области годом «Команды 47». «Команда 47» – это общественное движение жителей, созданное для оказания помощи всем нуждающимся: ветеранам, пожилым людям, инвалидам, детям, животным, а также для создания благоприятной среды в регионе.

В числе основных задач на ближайшие месяцы: сохранить устойчивость действующих предприятий, выстроить новые логистические и производственные цепочки и оказать помощь предприятиям в обеспечении оборотными средствами; создать 2200 новых рабочих мест; реализовать отраслевые меры поддержки – особенно в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, строительстве и ЖКХ.

Екатерина Дзюба