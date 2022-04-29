Ленинградскому учителю посвятят скульптуру в Гатчине

Конкурс пройдет в два этапа. До 30 мая Комитет градостроительной политики Ленинградской области будет принимать заявки на участие. После этого жюри и экспертный совет отберут пять эскизных предложений, и определят три призовых места. Победители разделят один миллион рублей. Участник, занявший первое место, получит не только половину этой суммы, но и приоритетное право реализации эскизного проекта. Подвести итоги планируется в конце августа.

«Сегодня нам как никогда важно поддержать культурные традиции нашей страны и показать подрастающему поколению, что ценность знаний не уходит на второй план даже в самые сложные времена», - отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский. Он отметил, что в рамках конкурса необходимо разработать эскизы из нескольких скульптур.

Среди экспертов конкурса представители Петербургской Академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербургского Архитектурно-строительного университета, редакция журнала «Проект Балтия», архитектурная мастерская «Головин&Шретер».

Напомним, решение об установке скульптуры принято после встречи губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко с активистами Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области. По итогам открытого голосования, которое завершилось в декабре 2021 года, принято решение разместить скульптурную композицию в Гатчине на территории бульвара Науки.