«Строганов мост» ждут перемены

В состав комиссии, возглавляемой главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим, вошли сотрудники гатчинской администрации, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и профильные специалисты.

Напомним, к Людмиле Нещадим как к руководителю Общественной приемной «Единой России» в Ленинградской области поступило обращение от Аллы Ефимовны Савицкой – куратора проекта, члена рабочей группы по благоустройству воинского мемориала «Строганов мост» в Сиверском. В марте в Общественной приемной партии состоялось обсуждение данного вопроса в формате «круглого стола» – с привлечением соответствующих специалистов, краеведов и всех заинтересованных лиц. По результатам совещания, с учетом обмена мнениями, была принята резолюция. Составлен план работ.

Согласно резолюции, утром 29-го апреля состоялся осмотр территории памятника. Участники комиссии наметили варианты размещения информационных стендов, обсудили их фактическое содержание. Принято решение провести на мемориале партийный субботник и навести порядок до 9 мая.

Далее планируется отдельный выезд на место с участием ландшафтного дизайнера – для разработки проекта посадки зеленых насаждений.