Гатчина отметила Первомай

У гатчинского Дома культуры было многолюдно — люди признавались, что за последние два года соскучились по таким мероприятиям. На праздник приходили целыми семьями: положительные эмоции сделали этот день по-настоящему радостным для всех - от мала до велика.

Детей развлекали веселые клоуны, в роли которых выступили актеры народного самодеятельного коллектива «Театр-студия «За углом». Малыши катались на карусели, мини-паровозике и на собственном «транспорте» - на самокатах и велосипедах. Взрослые собрались вокруг сцены, на которой выступали творческие коллективы Дома культуры.

Праздничный концерт открыли артисты из фольк-шоу группы «Лазурица», не так давно созданной на базе Гатчинского Дома культуры. Пока еще новый для многих коллектив порадовал гостей праздника русскими песнями в современном исполнении.

Также в этот день перед гатчинцами выступили хор русской песни «Гатчанка», вокально-эстрадные студии «Маленькая страна» и «Фортиссимо», известные в Гатчине вокалисты М. Ловягин, Д. Лобко, Ю. Виноградова. П. Кушнир, В. Орлов, гармонисты А. Коваленко и П. Шалашов.

Детские коллективы ансамбль бального танца «Партита» и хореографическая студия «Серебряное озеро» порадовали гатчинцев зажигательными танцами. Звучала в этот день и живая музыка — на флейте играла для горожан София Деньговская.

Поддержать хорошее настроение помогла фольк-шоу группа «Матрёха», которая буквально зажгла площадь у Дома культуры знаменитыми народными песнями «Выйду на улицу» и «Коробушка». Взрослые с удовольствием подпевали артистам, а кто-то даже пустился в пляс — от души, как в старые добрые времена.

«Гвоздем» праздничной программы стал концерт группы «Ретро-Хит» из Пушкина. В основе репертуара этого коллектива - хиты 1970-1990-х годов, составившие так называемый «Золотой век советской эстрады». Свое выступление музыканты открыли популярной в советские времена песней «Бродячие артисты». Путешествие в Страну Ретро продолжили любимыми советскими шлягерами «Люди встречаются», «Завируха», «Малиновка», «Птица счастья» и другими.

Несмотря на то, что погода в этот первый майский денек хмурилась, дождь, к счастью, обошел Гатчину стороной. Праздник удался: люди постарше в этот день с удовольствием вспоминали старые традиции празднования 1 Мая, а те, кто помоложе, просто радовался жизни, солнцу, весне.