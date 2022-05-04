Ленинградские баскетболистки завоевали бронзу в суперфинале!

Суперфинал проходил в краснодарском «Баскет-Холле». Перед стартом участников по видеосвязи поздравил президент Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

По итогам суперфинала девушки, защищающие честь Ленинградской области, завоевали 3 место. В игре за третье место они уверенно обыграли хозяев турнира – команду Краснодарского края.

Капитан команды Ленинградской области Светлана Юркевич была признана лучшим нападающим суперфинала. За команду выступали десять человек, восемь из которых – воспитанницы Гатчинской ДЮСШ № 2: Светлана Юркевич, Мария Снимщикова, Екатерина Васильева, Анжелика Музика, Арина Андрианова, Милана Шамина, Алина Казакова, Анна Керн. Еще две девушки представляли Кингисепп: Варвара Воробьева и Арина Сиротина. Тренируют команду Сергей и Юлия Юркевич (Гатчинская ДЮСШ №2).

После завершения суперфинала исполнительный директор РФБ Владимир Дячок отметил, что «проект «Локобаскет — Школьная лига» - это, на самом деле, титанический труд огромного количества специалистов, которые реализуют очень важное — привлекают в баскетбол сотни тысяч детей по всей стране. Сегодня уже 15-й суперфинал, и я бы от всей души хотел поздравить с этим юбилеем всех, кто трудится в системе «Локобаскет — Школьная лига». Желаю этому проекту всестороннего развития. Уверен, что в скором времени он охватит уже всю страну!»

Первое место в суперфинале среди девушек завоевала команда республики Хакасия, а среди юношей – Краснодарский край.