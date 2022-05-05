Генеральная прокуратура навела порядок на воинском захоронении

29 апреля сотрудники второго отдела апелляционно-кассационного управления Главного гражданско-судебного управления Генеральной прокуратуры РФ с дислокацией в Петербурге приехали в Малое Верево на братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 годах на гатчинской земле – почтить память героев Великой Отечественной войны и навести порядок, чтобы памятник содержался достойно.

Холодная ветреная погода не помешала прокурорам выполнить свою миссию: они убрали сухую траву и прошлогодние листья, вымели мусор и возложили букеты алых гвоздик к подножию монумента. Участие в уборке принял Гатчинский городской прокурор Павел Россоловский, а также глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк. Местные жители, заинтересовавшись происходящим, тоже стали присоединяться и прибирать территорию вокруг памятника.

Как заметил Павел Антонович, субботники прокуратура проводит на регулярной основе и не только по праздникам. Но в преддверии Дня Победы прокуроры сочли для себя делом чести внести свою лепту в благоустройство воинского мемориала.

Екатерина Дзюба