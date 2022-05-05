Новая экскурсия по Приоратскому парку

Участники семинара прошли по новому экскурсионному маршруту «Приоратский парк сквозь века». Он проходит через ключевые объекты парка от моста с кордегардиями до Водонапорной башни. Экскурсия повествует о судьбе парка в разные исторические периоды.

Семинар прошел во взаимодействии с Государственным музеем-заповедником «Гатчина». Его сотрудники поделились опытом организации экскурсионного обслуживания на территории Дворцового парка.

Начальник научного отдела «Паркового агентства» Евгения Нарышкина выступила с презентацией об экскурсионных услугах на территории объектов «Паркового агентства», которые в ближайшие время станут доступны для всех желающих. Это не только обзорные экскурсии по Приоратскому парку и усадьбе Демидовых в Тайцах, но также тематические экскурсии и исторические квесты.