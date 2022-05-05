Новая экскурсия по Приоратскому парку
В Гатчине представили новый экскурсионный маршрут по Приоратскому парку. Презентация состоялась в рамках семинара «Экскурсионные услуги на территории исторических парков», который организовало «Парковое агентство» для экскурсоводов Гатчинского района.
Участники семинара прошли по новому экскурсионному маршруту «Приоратский парк сквозь века». Он проходит через ключевые объекты парка от моста с кордегардиями до Водонапорной башни. Экскурсия повествует о судьбе парка в разные исторические периоды.
Семинар прошел во взаимодействии с Государственным музеем-заповедником «Гатчина». Его сотрудники поделились опытом организации экскурсионного обслуживания на территории Дворцового парка.
Начальник научного отдела «Паркового агентства» Евгения Нарышкина выступила с презентацией об экскурсионных услугах на территории объектов «Паркового агентства», которые в ближайшие время станут доступны для всех желающих. Это не только обзорные экскурсии по Приоратскому парку и усадьбе Демидовых в Тайцах, но также тематические экскурсии и исторические квесты.