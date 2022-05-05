«Страницы Великой Победы» вспомнили в Гатчине

Гостеприимный ДК встречал гостей народными песнями в исполнении хора русской песни «Гатчанка». Юные волонтеры помогали ветеранам удобно расположиться в зале и дарили георгиевские ленточки.

«Волховской застольной» праздничный концерт открыли солисты Хора русской армии. Зал кричал браво, самые впечатлительные растрогались до слез.

С теплыми поздравлениями на сцене выступили руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Бездетко. Они говорили о том, что память о Великой Отечественной войне будет вечна, что мы никому не дадим присвоить и переписать историю нашей Великой Победы над фашизмом.

Нынешний год объявлен губернатором Ленинградской области годом Команды 47 – неравнодушных жителей, которые делают нашу землю краше, творят добро. В честь праздника состоялась церемония награждения достойных продолжателей Великой Победы, тех, кто ежедневно совершает свой маленький подвиг, помогает ветеранам, сохраняет память прошлых лет и пишет современную страницу истории:

Благодарственным письмом главы Гатчинского района и главы администрации Гатчинского района за активную жизненную позицию, любовь к родному краю, искреннее стремление оказать помощь ближнему и достойно представить Гатчинский район в объединении неравнодушных жителей Ленинградской области «Команда 47» были награждены восемь активистов – представители трех поколений:

- Анна Ягубова (Гатчина) - активный участник движения «Волонтеры Победы», принимает участие во всех патриотических акциях, благоустраивает братские захоронения активно помогала в принятии и сортировке гуманитарной помощи для ДНР И ЛНР.

- Елизавета Козлова (Гатчина) последние два года принимает активное участие в различных городских и районных мероприятиях: это и патриотические акции, и квесты, и массовые соревнования, и дни единого голосования, и новогодние акции «Новый Год в каждый дом», и помощь ветеранам на дому.

- Команда Валентины Николаевны Виноградовой (Пудомягское поселение) помогала одиноким ветеранам очищать дворовую территорию от снега и складировать дрова, по мере необходимости оказывают помощь в приобретении лекарства.

- Ветеранский актив Марины Николаевна Камалетдиновой (Большеколпанское поселение) входит в состав хора «Околица». Они сами пекут пироги, устраивают чаепитие для ветеранов и активно участвуют во вручении подарков участникам войны к 9 мая.

- «Серебряные волонтеры» Тамары Алексеевны Мироновой (Сиверское поселение) активно участвуют в субботниках, в акции «Рука помощи» (уборка квартир, мытье окон), устраивают для одиноких пенсионеров домашние посиделки.

- Волонтеры Елены Валентиновны Урусовой (Кобринское поселение) вяжут варежки, носки и дарят их проживающим в Кобринском центре соцобслуживания.

- Команда Ларисы Владимировны Царькова (микрорайон Мариенбург, Гатчина) каждый четверг 50 одиноким пенсионерам разносят прессу. Проживающим в частном секторе помогают в уборке двора.

- Команда Тамары Ивановны Разгуляевой (Коммунар) взяла под свою опеку ветеранов, перенесших инсульт и другие тяжелые заболевания. Ветераны-волонтеры, владеющие навыком массажа и лечебной гимнастики, три раза в неделю посещают больных для оказания им помощи.

А затем ветераны окунулись в воспоминания. Переместиться во времени вместе с представителями молодого поколения им помог видеосюжет. Путешествие по страницам Великой Победы - это рассказ о подвиге защитников и освободителей Гатчинского района, тружеников тыла, мужестве людей, выживших в концлагерях, хроника блокадного Ленинграда и мемориальные комплексы гатчинской земли. Участники праздника узнали, что свой вклад в победу внесла и газета «Гатчинская правда», выходившая даже в период оккупации Гатчины. 9 мая 1945 года в экстренным выпуске «Гатчинской правды» были напечатаны радостные новости: Акт о военной капитуляции Германии, Указ Президиума ВС СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.

Память о Великой Отечественной войне объединяет наше прошлое, настоящее и будущее. Героические страницы истории Великой Победы отражались и в песнях. Их названия говорят о многом: «Десятый наш десантный батальон» исполнила Фатима Мазурова, «Эх, дороги» - Денис Яковлев, «Когда мы были на войне» - фольк-шоу группа «Лазурица», «Медаль за оборону Ленинграда» - женский академический хор «Акварель». Прозвучало много популярных военных песен в исполнении талантливых вокалистов и при участии танцевальных коллективов.

«Лучше нашего солдата не поет никто» - как с этим поспоришь?!В финале Хор русской армии вместе с залом дружно исполнил песню «День Победы».

Татьяна Можаева