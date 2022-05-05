Вместе 30 лет!

Юбилей прошел креативно. Один день был полностью посвящен чествованию сотрудников. В нарядном зале ЦТЮ состоялось торжественное собрание коллектива, который объединяет почти 100 человек. В адрес каждого звучали слова признательности за добросовестный труд. И практически каждый получил заслуженную награду.

Первой коллектив поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она отметила, что в учреждении любой житель Гатчины может найти себе занятие по душе. В прошлом году сотрудники ЦТЮ провели почти 500 мероприятий, участниками которых стали более 150 тысяч человек. Сейчас в ЦТЮ для взрослых и детей работает более 40 коллективов: танцевальные, вокальные, театральные студии, изостудии и студии декоративно-прикладного творчества, военно-патриотический клуб и театр костюма. В состав ЦТЮ входят Гатчинский театр юного зрителя и Гатчинская городская филармония. Многие студии являются дипломантами и лауреатами международных, областных и региональных конкурсов и фестивалей.

На церемонии награждения прозвучали поздравления от главы Гатчины и Гатчинского района Виталия Филоненко, депутатов Законодательного собрания Ленобласти Людмилы Тептиной, Татьяны Бездетко, Александра Русских, Сергея Коняева, Вадима Гришкова, директора Дома народного творчества Ленинградской области Ангелины Овсяник, исполняющей обязанности председателя районного комитета по культуре и туризму Марии Титовой, председателя совета ветеранов Гатчинского района Людмилы Голубевой.

Церемония сопровождалась музыкой и громкими аплодисментами. Вручали грамоты и благодарности по линии областного комитета по культуре, от депутатов Законодательного собрания Ленобласти, администрации и депутатов Гатчины и Гатчинского района, от партнеров и единомышленников и от руководства ЦТЮ. Некоторые заслуженные работники поднимались на сцену по 3-4 раза.

Директору ЦТЮ Ольге Цукановой вручили высшую награду областного парламента для организации – Почетную грамоту Законодательного собрания Ленинградской области и еще множество наград, подтверждающих высокий статус ЦТЮ. А она в свою очередь поблагодарила всех, кто помогает развитию учреждения. Каждый творческий коллектив учреждения в этот день получил оригинальный памятный сувенир.

Гости праздника тоже не остались без подарков – им сделали творческие подношения и вручили куклу-оберег ручной работы.

Второй день юбилейных торжеств предлагал насладиться творчеством коллективов ЦТЮ на праздничном концерте «Вместе 30 лет». Команда ЦТЮ очень постаралась, чтобы это событие надолго осталось в памяти у всех, кто связан с Центром творчества юных, и оставило след в истории города. Началась история ЦТЮ в 1990-х годах, когда здание горкома партии передали детям. Тридцать лет насыщенной творческой жизни – тысячи юных гатчинцев прошли через кружки и студии ЦТЮ, а многие уже привели сюда своих детей.

По задумке режиссера, о событиях 30-летней истории ЦТЮ рассказывал сам Дом: было много оригинальных находок, светлых воспоминаний и грусти, потому что многих талантливых людей уже нет в живых. Перелистать страницы истории помогали фото и видеокадры, тематическое оформление сцены и зала.

Творческие коллективы показали зрителям все лучшее, чем гордится сегодня ЦТЮ. Этот яркий праздник собрал всех друзей вместе.

Множество фотографий, видеозарисовок и теплых слов разместили гатчинцы в социальных сетях:

- От всей души поздравляю всех сотрудников ЦТЮ – нынешних и тех, кто здесь работал когда-то, с юбилеем! Вы - большая творческая семья, и я желаю вам новых творческих побед и вдохновения! – написала Людмила Тептина.

- Вчера мне выпала большая честь присутствовать на торжественной церемонии награждения коллектива Центра творчества юных

г. Гатчины и вручить почетные грамоты от Законодательного собрания Ленинградской области. Весь вечер в зале царила добрая атмосфера праздника, а кульминацией стало чаепитие с наивкуснейшим тортом. Хочется пожелать ЦТЮ и его воспитанникам новых побед и достижений, - поделился Станислав Федотов.

- С юбилеем, дорогой ЦТЮ! Это наш второй дом, где мы обрели много друзей. Много талантов раскрыли в наших детках и в нас самих. ЦТЮ - это то место, куда мы приходим с огромным удовольствием. Процветания, благополучия и крепкого всем здоровья! - пожелала Мария Воробьева.

- Наши руководители уникальны! Их всеобъемлющая любовь к детям и жажда творчества уже доказала всей стране и зарубежью, что в Гатчине работают и творят настоящие мастера своего дела. Хочется еще раз поздравить каждого, кто связан с Центром творчества юных, и пожелать новых побед, достижений и неиссякаемого источника вдохновения! – подвела итог юбилейных торжеств команда ЦТЮ.

Пусть каждая следующая встреча будет такой же яркой и незабываемой.

Татьяна Можаева