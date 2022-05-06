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Фехтуй, Гатчина!

На площадке Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского 27 апреля прошло первенство г. Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2009 г.р и младше.

Рубрики:  Спорт

Поздравляем победителей и призёров:

- Девушки: Маралова Мария - 1 место, Сергеева Виктория- 2 место, Жерновая Кристина и Фёдорова Людмила - 3 место.

- Юноши: Клименчук Илья - 1 место, Рыбаков Егор- 2 место, Брагинец Роман и Фомин Михаил - 3 место.