Фехтуй, Гатчина!
На площадке Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского 27 апреля прошло первенство г. Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2009 г.р и младше.
Рубрики: Спорт
Поздравляем победителей и призёров:
- Девушки: Маралова Мария - 1 место, Сергеева Виктория- 2 место, Жерновая Кристина и Фёдорова Людмила - 3 место.
- Юноши: Клименчук Илья - 1 место, Рыбаков Егор- 2 место, Брагинец Роман и Фомин Михаил - 3 место.
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