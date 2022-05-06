Гатчинские лицеисты и «Кубок Ладоги»

Воспитанники Гатчинского центра «Созвездие» Районного центра детского творчества приняли участие в трехдневном интенсиве «Школа актива по дебатам», организованном Лигой дебатов Ленинградской области.

За три дня ребята получили несколько мастер-классов от корифеев полемики, провели раунды дебатов с разбором и советами для начинающих и опытных ораторов. Насыщенная образовательная программа сопровождалась досуговыми мероприятиями: творческим вечером, дискотекой и интеллектуальной игрой. Участники «Школы актива» получили не только полемический опыт, но и возможность пообщаться со спикерами из разных уголков Ленинградской области.

Гатчинские ребята, которых подготовил педагог «Созвездия» Глеб Сергеевич Шпетный, показали высокие результаты. Так, звание «Лучший спикер» получил Петр Гаврилов. Елизавета Жаркова вошла в первую десятку игроков, заняв шестое место, а команды с их участием стали, соответственно, серебряным и бронзовым призерами турнира. Юлия Батурина и Сергей Дзюба в составе сборной команды стали победителями интеллектуальной игры «Риск. Открытый космос», организованной Российским движением школьников.

Все ребята – ученики 11 класса Гатчинского лицея № 3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова.