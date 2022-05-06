«Газпром» поздравляет поколение победителей

…Жительница блокадного Ленинграда Лидия Ивановна Тихановская пятнадцать лет – с 1979 года – работала главным бухгалтером гатчинского горгаза – тогда филиал «Газпром газораспределение Ленинградская область» назывался так. В 1993 году Лидия Ивановна вышла на пенсию. Родное предприятие ее не забывает. В преддверии Дня Победы директор Гатчинского филиала Александр Щербаков навестил ее с подарком и поздравлениями.

Александр Юрьевич вручил блокаднице денежный подарок и благодарность от предприятия. Лидия Ивановна ждала гостя и волновалась. Такой визит всегда приятен, а накануне великого праздника – особенно.

- Я счастлива, что вы меня поздравляете, – сказала Лидия Ивановна. – 9 Мая для меня – самый главный праздник в году. Потому что нет ничего важнее мира – мы, пережившие войну, очень хорошо это знаем.

Александр Щербаков признался, что для него большая честь поздравлять с Днем Победы поколение победителей:

- Я хочу выразить вам благодарность за беспримерный подвиг, который совершило ваше поколение. Вы не просто выстояли, выдержали, не сломались, подняли страну из руин и сами состоялись в жизни – вы дали импульс нашему поколению и нашим детям жить и развиваться.

…Когда началась война, Лидии Ивановне было десять. Семья жила в Ленинграде на Ржевке, в 12-метровой комнате. Оттуда отец ушел на фронт – и погиб в свои 29 лет на Синявинских высотах. Мать с тремя детьми осталась в блокадном городе.

- Блокада – это ужасно. Не дай бог никому испытать то, что испытали жители Ленинграда, – говорит Лидия Ивановна. – Мама с утра до ночи работала на военном заводе – снаряды делали. Мы помогали клеить на бланки хлебные карточки. Эвакуировались только весной 1943-го по Дороге жизни на полуторке. Был уже март месяц, колеса грузовика шли по воде. Люди сидели в кузове, взрослые – на скамейках, дети – на полу. Нам, конечно, было и страшно, и любопытно. Мы выглядывали посмотреть, что там происходит вокруг. И вот до сих пор перед моими глазами стоит картина: прямо перед нами машина с людьми ушла под лед. Девушка-регулировщица, работавшая на Дороге, перенаправила нас по другому маршруту. Мы доехали до Большой земли. …Потом нас отвезли в Вологодскую область. Деревня называлась Николаевская Выставка. Я до сих пор гадаю, откуда такое название.

…В Ленинград мы вернулись уже после Победы – в свою комнату на Ржевке. Тогда всех эвакуированных агитировали возвращаться в город – работать на восстановлении. Мама получила грамоту за оборону Ленинграда. А у меня – юбилейные медали, последняя вот – «75 лет По-беды».

Судьба была к нам благосклонна – мы выжили, выучились, создали семьи, воспитали достойных детей. У меня уже правнуки! В прошлом году я отметила 90-летие, получила поздравительные телеграммы – от имени президента и губернатора. Не скрою, это очень приятно – государство нас не забывает. Что бы сейчас ни говорили про наше поколение, мы очень старались… Прежде всего, чтобы был мир в нашей стране.

Лидия Ивановна пожелала и своим молодым коллегам из «Газпрома», и всем гатчинцам здоровья, благополучия и удачи – для свершения задуманного.

В этот день директор Гатчинского филиала компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» Александр Щербаков поздравил еще одного пенсионера предприятия – Виктора Ефимовича Ермакова, бывшего малолетнего узника фашистского концлагеря.

До 2000 года Виктор Ефимович работал диспетчером в Коммунаровской службе газоснабжения. Теперь на пенсии и, конечно, с радостью встречает коллег.

- Когда началась война, мне был всего год. Мы жили в Гатчине, на Чкалова – прямо напротив сторожки на входе в Приоратский парк, – вспоминает Виктор Ефимович. – Парк был тенистый, зеленый. Но пришли немцы и стали его вырубать. Какое-то время мы еще прожили в Гатчине – тогда Красногвардейске – в оккупации, а потом меня вместе с мамой и старшими сёстрами отправили в Латвию в концлагерь. Почти год мы там пробыли, и нас решили переправить в Германию. Прицепили три вагона к воинскому составу, погрузили заключенных и повезли. Но на границе с Польшей поезд остановили партизаны. Нас отбили и увели с собой в леса и болота. Так мы все остались живы – и родители, и сестры. 9 мая 1945 года наша семья встретила в партизанском лесу.

…Александр Щербаков вручил Виктору Ефимовичу благодарность от Гатчинского филиала компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» и денежную премию.

Компания «Газпром газораспределение Ленинградская область» оказало финансовую помощь пенсионерам предприятия – ветеранам Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы бывшие сотрудники получили материальное поощрение.

- У нашей компании – 10 пенсионеров-ветеранов Великой

Отечественной войны и узников концлагерей. Конечно, никакими деньгами не отблагодарить их за подвиг, не компенсировать страдания, пережитую беду. Но, надеюсь, наше внимание и забота будут им приятны, особенно в канун большого праздника – Дня Победы, – сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

Екатерина Дзюба