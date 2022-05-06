«Команда 47» – с добром не только к людям

Юлия Сергеевна Крупская – начальник отдела по работе с территориями ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Центр взял на себя всю координацию работы волонтеров в Тихвине. Накануне приезда беженцев из Мариуполя волонтерский корпус из 90 человек начал работы по подготовке пансионата «Царицыно озеро» к приему людей.

С прибытием поезда в Тихвин добровольцы взяли под опеку беженцев и делали всё возможное, чтобы пребывание людей на базе стало максимально комфортными. Волонтеры принимали звонки от желающих помочь, распределяли подарки, которые привозили в «Царицыно озеро» со всей области. Сутками не выходили из пансионата, откликаясь на просьбы эвакуированных.

Особую помощь беженцам, прибывшим из Мариуполя, оказали ветеринары Ленинградской области.

Начальник станции по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов управления ветеринарии Ленинградской области Елена Каткова возглавила работу оперативного ветеринарного штаба. Управление ветеринарии развернуло в пансионате временный ветеринарный пункт, передвижную диагностическую лабораторию с необходимым оборудованием.

Как рассказала Елена Владимировна, к прибытию из Мариуполя братьев наших меньших ветеринары подготовились заранее – на всякий случай. Привезут ли беженцы животных, никто точно не знал, может быть, людям не до того – самим бы спастись…

Но оказалось, что жители Мариуполя не бросили своих питомцев. И приготовленные запасы кормов оказались очень кстати. Четвероногие друзья прибыли вместе со своими хозяевами – измотанными и напуганными.

- Мы стали считать прямо на вокзале животных, сошедших с поезда, – рассказывает Елена Каткова. – У нас получилось четыре десятка кошек и собак. Люди реагировали настороженно – опасались, что мы отберем их питомцев. Мы объясняли, как пройти в ветеринарный пункт на случай, если животному нужна помощь. Очень помогали волонтеры – и вещи поднести, и в автобус посадить, и сориентировать.

Оперативно подключились депутаты Тихвинского района от «Единой России». Мы отправили им данные, сколько нужно закупить кормов для кошек, сколько – для собак: четыре мешка корма для крупных пород, четыре – для мелких. Депутаты закупили все, что надо: и корма, и миски, и кошачьи лотки с наполнителем. Кошки бедные трое суток в вагонах терпели…

Ветеринары кинули клич своим коллегам по всей Ленинградской области, и во всех районах ветклиники организовали пункты сбора кормов и принадлежностей для домашних животных. Люди собирали очень активно – моментально был набран запас кормов на первый месяц. На призыв ветеринаров откликнулись и жители, и ветеринарные станции: тут же привезли антигельминтные препараты, ошейники от паразитов, шампуни для животных и многое другое.

Елена Владимировна рассказала трагичную историю со счастливым концом.

Всех животных осмотрели. Они оказались без документов, но здоровы. Кроме одной собаки – шарпея. Хозяева винили себя и страшно переживали: собака пострадала под бомбежкой. Произошло следующее. Люди так замучились бегать туда-сюда – из квартиры в подвал и обратно и таскать собаку с собой, что в очередной раз впопыхах оставили ее дома. И в дом попал снаряд. Взрывной волной собаку выбросило из окна, она ударилась о козырек подъезда, сломала лапу и челюсть и даже в таком состоянии умудрилась отыскать своих хозяев в подвале…

В Тихвине мужчина держал ее на руках, плакал и говорил: «Я ее бросил – я никогда себе этого не прощу…». Ветеринары осмотрели собаку. Перелом был сложный. Состояние тяжелое. Собака была истощена, обезвожена. По согласованию с начальником управления ветеринарии Ленинградской области Леонидом Кротовым приняли решение: везти во Всеволожскую ветеринарную клинику – самую современную, оборудованную всем необходимым, там смогут оказать квалифицированную помощь.

Тихвинские ветеринары на своей машине в срочном порядке повезли собаку во Всеволожск. Там врачи уже приготовились и ждали. Сначала пострадавшую привели в стабильное состояние, поставили капельницу, а потом три с половиной часа шла операция. Уставили наружные пластины – и на лапу, и на челюсть. Врачи всю ночь следили за ее состоянием после операции. Хозяин рвался поехать со своим шарпеем, но его уговорили остаться в Тихвине и самому прийти в себя.

Хозяева ждали и изводились – вдруг пес не вернется? Но шарпея вернули и, если бы не послеоперационные ограничения, можно было бы сказать, в добром здравии. К общей радости и собаки, и хозяев.

По словам Елены Катковой, все закончилось благополучно: собака чувствует себя прекрасно, уже готова бежать, но пока нельзя – гуляет только на поводке.

- Первую неделю мы ее наблюдали, – говорит Елена Владимировна. – Сейчас мы уже реже ездим в «Царицыно озеро». В пансионат, где разместили беженцев, привезено все необходимое – корма и прочее, животным провели дегельминтизацию, обработали от блох и клещей и вакцинировали.

Возможно, это перерастет в проект. Наверняка мы не последние, кто принимает беженцев, в том числе и с животными. Может быть, имеет смысл организовать пункт сбора кормов на такой случай. Конечно, корма имеют срок годности, но, если они не понадобятся беженцам, все собранное можно будет передать в приюты для животных – там это всегда востребовано.

…И вот что характерно. Когда выяснилось, что жители Мариуполя привезли с собой своих питомцев, сотрудники Тихвинского городского приюта для животных, несмотря на то, что у них у самих больше 80 собак, сразу позвонили с вопросом: «Какая от нас нужна помощь?».

…47 кошек и собак, шиншилла и канарейка приехали в Ленинградскую область с Донбасса. Здесь их встретили по-человечески…

Екатерина Дзюба