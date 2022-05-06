Ленинградская область ― Донбассу

Сегодня, 6 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил вагон с гуманитарным грузом, собранным жителями региона при поддержке Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской политической Партии «Единая Россия». Масса груза ― более 30 тонн: это ― продукты питания (около 10 тонн муки и 20 тонн риса).

«По всей России проходит акция по отправке гуманитарного груза на Донбасс. Ленинградцы участвуют в ней по велению души, откликнувшись на призыв оказать помощь людям, которые оказались в беде, – отметил Александр Дрозденко. – Мы и до этого отправляли из Ленинградской области машины с гуманитарным грузом. А сегодня мы отправляем вагон с продовольствием. Наш вагон будет прикреплён к большому составу, и направлен на территорию Луганской и Донецкой народных республик».

«Это точно не последняя отправка гуманитарного груза от нас и не только с продовольствием. Мы отправляем и медикаменты, и одежду, в основном, детские вещи. Сейчас готовим первые автопоезда, которые повезут коммунальное оборудование в ДНР и ЛНР. Работа продолжается», ― заключил Александр Дрозденко.

Гуманитарная акция «Поезд помощи» от Российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик идет по всей стране. В акции принимают участие более 60 регионов. Железнодорожный состав будет сформирован в Москве из брендированных вагонов от каждого субъекта и затем уйдет в Ростовскую область.

В Ленинградской области действуют 18 пунктов сбора в районных отделениях партии «Единая Россия», куда каждый день люди приносят посылки для жителей Донбасса. Ранее уже были отправлены более 100 тонн гуманитарного груза.

Сбор гуманитарной помощи продолжается.

Адрес и телефон пункта сбора в своем районе вы можете найти по этой ссылке:

https://lenobl.er.ru/activity/news/punkty-priema-gumanitarnoj-pomoshi-dlya-zhitelej-dnr-i-lnr-v-leningradskoj-oblasti