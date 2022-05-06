«Приоратский парк. Следы войны неизгладимы…»
Выставка под таким названием открылась сегодня в Приоратском парке города Гатчины. Стенды размещены на центральной дорожке парка вдоль озера Филькино.
Рубрики: Общество
Экспозиция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и повествует о судьбе парка в довоенные годы, во время оккупации и о том, как его восстанавливали после Победы.
Выставка подготовлена «Парковым агентством» в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Гатчина», Мультимедиа Арт Музеем (Москва), газетой «Гатчинская правда», Гатчинской средней школой № 4, частными коллекционерами фотографий и открыток.
Выставка продлится до 16 мая. Вход свободный.
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