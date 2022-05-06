«Приоратский парк. Следы войны неизгладимы…»

Экспозиция приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и повествует о судьбе парка в довоенные годы, во время оккупации и о том, как его восстанавливали после Победы.

Выставка подготовлена «Парковым агентством» в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Гатчина», Мультимедиа Арт Музеем (Москва), газетой «Гатчинская правда», Гатчинской средней школой № 4, частными коллекционерами фотографий и открыток.

Выставка продлится до 16 мая. Вход свободный.