«Аида»: печатаем по-новому!

УФ-печать – это универсальная технология нанесения изображения на любую поверхность без потери цвета и качества. Под воздействием ультрафиолетовых лучей краска на материале полимеризуется, в результате чего получается долговечное изображение, стойкое к истиранию.

У клиентов «Аиды» теперь появилась возможность заказывать брендированную канцелярию и сувениры с улучшенным качеством печати. Особой приятностью является возможность печатать разные изображения с 3D-эффектом. Что касается материалов, то печатать этот принтер может буквально на всем. Это может быть стекло, дерево, металл, акрил, камень, пластик, кожа и многое другое.

Татьяна Можаева