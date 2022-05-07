«Аида»: печатаем по-новому!
Накануне Дня Победы у рекламно-производственной компании «Аида» появился первый в Гатчине принтер, способный на УФ-печать. Это открыло совершенно новые возможности для печати, что сразу оценили гатчинцы. Сейчас активно идет изготовление штендеров к акции «Бессмертный полк».
Рубрики: Общество
УФ-печать – это универсальная технология нанесения изображения на любую поверхность без потери цвета и качества. Под воздействием ультрафиолетовых лучей краска на материале полимеризуется, в результате чего получается долговечное изображение, стойкое к истиранию.
У клиентов «Аиды» теперь появилась возможность заказывать брендированную канцелярию и сувениры с улучшенным качеством печати. Особой приятностью является возможность печатать разные изображения с 3D-эффектом. Что касается материалов, то печатать этот принтер может буквально на всем. Это может быть стекло, дерево, металл, акрил, камень, пластик, кожа и многое другое.
Татьяна Можаева
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