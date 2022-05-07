День Победы в Гатчине: что, где, когда

Праздник начнется в 9.30 с торжественного возложения цветов и гирлянд у стелы «Город воинской славы». Рядом на нижней парковке Гатчинского городского Дома культуры до16 часов можно будет посмотреть выставку военной техники. До 15 часов - военно-историческую выставку «Цитадель» в Ленинском садике (пр.25 Октября).

После возложения у стелы в 10 часов начнется торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона по пр.25 Октября от ул. Чкалова до ул. Рощинской. Оно будет более масштабным, чем последние два года: чеканить шаг будут 10 парадных коробок. Также в параде примут участие воспитанники морских кадетских классов Гатчинской школы №11 и военная техника. Ориентировочно в 11.25 над Гатчиной пролетят военные вертолеты.

В 11 часов начнется традиционное торжественное мероприятие у мемориала воинской славы на ул.Солодухина. Для ветеранов заказаны специальные автобусы, которые привезут их на митинг.

Построение «Бессмертного полка» в Гатчине назначено на 11.40. «Бессмертный полк» пройдет по пр. 25 Октября от ул. Рощинской до Красноармейского проспекта. Шествие начнется в 12 часов. Почти во всех муниципальных образованиях Гатчинского района акция стартует в это же время.

Первым в «Бессмертном полке» идет оркестр, следом волонтеры пронесут 20-метровое Знамя Победы. В шествии примут участие предприятия и учреждениях Гатчины, общественные организации, Гатчинские морские кадеты и все жители города. Вставать можно в любую колонну. Заканчивается шествие на Красноармейском проспекте.

В 13.00, практически сразу по прибытии участников шествия, на пересечение аллеи Павла I и Красноармейского проспекта начнется театрализованный концерт «Истории победителей». Места расположения зрителей - на проспекте или у дворца. В действии принимают участие одновременно 450 артистов. Это лучшие творческие коллективы всех учреждений культуры Гатчины, а также профессиональные актеры театра и кино, артисты мюзиклов из Санкт-Петербурга и Москвы. Также будут задействованы представители сферы молодежной политики и различных экстремальных видов спорта.

Сцена окажется с видом на Балтийский вокзал. Единовременно действие будет проходить на разных уровнях: на сцене, на аллее Павла I и перед сценой, где расположатся исторические автомашины - полуторки.

Как пояснил режиссер Сергей Хацкевич, массовый концерт-спектакль – это истории обычных людей: истории расставания, истории матери и ребенка, истории двух друзей, как один спасает другого. Обычные человеческие истории и те чувства, которые проживали люди, прошедшие Великую Отечественную войну. И, естественно, будет общее соединение всех героев. Артисты и вся многотысячная аудитория гостей и жителей Гатчины вместе станцуют «Майский вальс». Над сценой будет поднято два масштабных знамени. Одно – 20-метровое Знамя Победы поднимется над сценой на высоту 50 метров в кульминационный момент. Второе – флаг России взовьется в финале. Участники праздника вместе с главными героями исполнят песню, ставшую гимном, - «День Победы». Закончится концерт в 15 часов.

С 18 до 22 часов здесь же на главной сцене пройдет большой праздничный концерт лучших творческих коллективов Гатчины при участии ансамбля танца и песни казаков «Багатица»; актрисы театра и кино, певицы Анастасии Денисовой и молодежной кавер-группы «F.S.B.». Программа будет интересна для разной аудитории. Закончится праздник фейерверком в 22 часа.

В День Победы 9 мая праздничные программы для жителей Гатчины будут проходить во всех микрорайонах.

С 11 до 12 часов будут работать творческие мастер-классы по изготовлению сувениров на Театральной площади (пересечение ул.К.Маркса и ул.Леонова). А с 14 до 16 часов здесь же пройдет программа «Песни на привале». Также в первую половину дня, с 11 до 13 часов, жителей микрорайона Аэродром приглашают на пл.Станислава Богданова, где пройдет музыкально-поэтическая программа «Нам доверена память…».

Остальные точки будут работать ориентировочно с 15 до 18 часов.

Танцевальная площадка «Тот цветущий и поющий яркий май...» будет работать с 15 до 17 часов у Гатчинского ДК. Праздничная концертная программа запланирована с 16 до 17 часов на площадке ул. Куприна, д.48 (микрорайон Мариенбург). Программа «Будем помнить твой подвиг, Гатчина» - с 16 до 19 часов в «Аэропарке» (микрорайон Аэродром, между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийская.)

Также в программе на 9 мая бесплатные пешеходные экскурсии по городу (предварительная запись в музее города Гатчины) и по району (запись в музее Красногвардейского укрепрайона), военно-исторические выставки, спектакли в Гатчинском Дворце молодежи и театре «За Углом». Информация размещена в соцсетях и на праздничных афишах.

Во время пресс-конференции, посвященной празднованию Дня победы, управляющая делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя выразила глубокую благодарность всем учреждениям культуры, спорта, молодежной политики, образования Гатчины и Гатчинского района, всем муниципальным образованиям первого уровня, которые подготовили к празднику интересную программу.

Татьяна Можаева