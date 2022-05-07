Гатчинский оркестр даст концерт для раненых бойцов

Отдельное спасибо воспитателям детских садов, учителям школ и родителям, дети которых нарисовали рисунки и написали очень трогательные письма нашим воинам, участвующим в специальной операции на Украине. Прочитав их, суровые военные были очень взволнованы и просили передать, что это придало им сил и уверенности.

Особую благодарность выражаем директору Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова А.И. Церру, заведующей учебной частью, заслуженному работнику культуры Н.М. Брусенцевой и музыкантам муниципального оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Л.Е. Патрикеевой, входящего в состав Гатчинской городской филармонии (руководитель Н.В. Корбут). Этот высокопрофессиональный коллектив даст благотворительный концерт для воинов, проходящих лечение в окружном военном госпитале в городе Пушкине 18 мая в 12 часов. Благодарим А.А. Кучуганова за бесплатно предоставленный транспорт для перевозки инструментов и музыкантов оркестра.

Инициативная группа