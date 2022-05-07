Жители ЛНР и ДНР получат российский код мобильного оператора

С 7 мая абоненты ДНР и ЛНР автоматически перейдут с «украинских» префиксов «+38071» и «+38072». При совершении звонков и отправке SMS-сообщений их номера телефонов будут отображаться как российские, с префиксами «+7(949)» и «+7(959)» соответственно.

Им можно будет звонить напрямую из РФ. Менять SIM-карты на карты российских мобильных операторов на текущем этапе не потребуется.

«Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является <...> шагом к упрощению жизни, – заявил Ким. – Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров [о сотрудничестве между республиками и Россией]».

По словам и. о. министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрея Еременко, жители «смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код». Это, по его словам, «прорыв связной блокады». Министр связи ДНР Игорь Халепа отметил, что можно «осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы».

О перебоях в работе сотовой связи в Донбассе представители местных властей и СМИ неоднократно говорили с конца февраля. «Донецкое агентство новостей» сообщало о плохой работе единственного мобильного оператора связи в ДНР - «Феникса».

Источник: "Ведомости"

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