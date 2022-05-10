Мы – наследники победителей

С приветственным словом к собравшимся обратился глава региона. Александр Юрьевич отметил, что 9 Мая – это всенародный праздник, и не только в нашей стране. Во всем мире это праздник радости и горести, и напрасно западные политиканы пытаются принизить роль СССР в победе над фашистской Германией:

- Советский Союз заплатил миллионами жизней, чтобы спасти мир от «коричневой чумы». Наш советский солдат освободил Европу от фашизма. Великая Победа была добыта в тяжелейших сражениях и лишениях. Каждый россиянин чтит память той войны, особенно мы – жители Петербурга и Ленинградской области. Фашисты пришли к нам в июле 1941-го, а последние силы врага были выбиты в августе 1944-го. Ленинградская земля обильно полита кровью советского солдата.

Губернатор отметил, что в нашей стране чтят память героев Великой Отечественной войны, открывают памятники и музеи. Например, недавно в деревне Коккорево был открыт новый музей – «Штаб автомобилистов Дороги жизни».

- А где-то сносят памятники воинам-освободителям, запрещают георгиевскую ленточку и шествие Бессмертного полка. Они забывают, что у советского солдата не было национальности – он был и русский, и грузин, и украинец, и белорус, и киргиз, и казах, – подчеркнул Александр Дрозденко. – А мы эту память чтим, как чтим и память союзников, которые помогали и поддерживали нас в годы Второй мировой войны. Это и французские партизаны, и британские летчики, и американские моряки, и воины Народно-освободительной армии Китая. А наши бывшие западные партнеры сегодня об этом стали забывать и пытаются переписать историю и принизить роль советской армии в победе.

Александр Юрьевич рассказал, как встречают российскую делегацию – и в том числе представителей Ленинградской области – на Донбассе: со слезами, как освободителей и как надежду на то, что в будущем там не будет нацизма.

- Наши солдаты, которые сегодня воюют на Донбассе, продолжают традиции наших дедов и прадедов: героически защищать Родину. Всех с Днем великой Победы! Здоровья ветеранам, а нам всем – мирного неба, – пожелал губернатор.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко в своем выступлении напомнил о героической обороне Красногвардейска в начале войны:

- 22 июня 1941 года вся экономическая и военная мощь Европы обрушилась на нашу страну. Три недели Красногвардейский укрепрайон, не имея ни одного кадрового военного, сдерживал натиск передовых частей вермахта силами народного ополчения. С 13 сентября 1941 года по 26 января 1944 года Гатчина была под гнетом фашистских оккупантов. 13 лагерей смерти было на гатчинской земле. …Мы думали, что мы сломали хребет фашизму, но его принесли на Украинскую землю из-за океана. Но и там нацизм будет раздавлен.

Бывший малолетний узник фашистских концлагерей в Литве, ветеран органов внутренних дел Лев Степанович Бурзин, выступая на мероприятии, выразил от лица всех собравшихся благодарность воинам Красной армии, труженикам тыла, всем участникам Великой Отечественной войны:

- Мне представляется справедливым, если мы скажем спасибо советским солдатам, которые покоятся на кладбищах нашей страны и почти всей Европы. Скажем им спасибо и доложим, что в Гатчинском районе память об их ратном труде бережно сохраняется.

Координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района Екатерина Смирнова поздравила всех с 9 Мая, подчеркнув, что нет важнее праздника в стране, чем День Победы:

- События тех времен с каждым годом все дальше и дальше от нас, а свидетелей тех кровавых событий, к сожалению, становится все меньше. Но разве мы можем забыть их подвиг? Мы наследники победителей. Мы будем защищать свою историю и передавать последующим поколениям всю правду о войне.

От имени юных гатчинцев ко всем присутствующим обратился ученик 10 класса Гатчинской школы № 7 Михаил Бушуев:

- День Победы был и остается всенародным праздником, объединяющим все поколения россиян. Прошло 77 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память о ней не меркнет, передаётся от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу. И главной силой такого святого родства является любовь к России, к родному дому, к своей семье. В такой сплочённости и преданности Родине – сила, уверенность и достоинство нашего народа.

Благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского кафедрального собора г. Гатчины протоиерей Владимир Феер провел траурную литию. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и, отдавая дань уважения великому подвигу советского народа, возложили цветы к мемориалу воинской славы. В возложении приняли участие представители Совета федерации, члены правительства Ленинградской области, депутаты, представители управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области, представители законодательной и исполнительной власти Гатчинского района, ветеранских организаций, предприятий и учреждений Гатчины.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой