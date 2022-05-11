Осетрина первейшей свежести

Глава крестьянского фермерского хозяйства Антон Алексеев провел экскурсию по всему рыбоводческому комплексу. Дело поставлено капитально. На территории аквафермы несколько цехов с бассейнами, в которых в чистой воде, без добавок и примесей, подрастают рыбы ценных пород.

Выпускник Петербургской ветеринарной академии, ветврач Антон Алексеев подошел к вопросу профессионально и из всего многообразия сельскохозяйственной фауны выбрал рыбу, поскольку у рыбоводческой отрасли большой потенциал.

Акваферма специализируется на выращивании осетровых, которых продают в живом и копченом виде, поставляют в магазины и рестораны по всему Северо-Западу. Вопреки всем кризисам и санкциям, рыбное хозяйство не просто выживает – оно развивается и наращивает обороты.

…Под крышей цехов в небольших круглых бассейнах плавает будущий деликатес. Вот самая большая рыба из всех осетровых – каспийская белуга. Всех нас переживет – если ей позволят, что маловероятно. Вообще белуга живет до 150 лет и вырастает до полутора тонн. На ферме в бассейне плавают мальки – по 30 кг весом. Людей не боятся и высовывают любопытные морды из воды. Их можно погладить, они не кусаются – зубов нет. До момента, когда они станут половозрелыми, пройдет три-четыре года. Они должны весить, как минимум 100 кг, чтобы дать потомство.

Как пояснил Антон Алексеев, хозяйство не предназначено для выращивания такой большой рыбы. Поэтому все поголовье через месяц поедет в Ростов. Там молодняк будет расти и через несколько лет даст икру, которую пришлют назад на ферму в Тяглино – для дальнейшего воспроизводства.

…В бассейне живет два вида осетровых: белуга и калуга – сестра белуги, которая обитает в Амуре. В отличие от белуги, калуги в дикой природе почти не осталось.

Откуда берется вода для наполнения многочисленных рыбных бассейнов?

- В этих местах уникальная гидрология, – говорит Антон Сергеевич. – Воду берем из колодца. Та вода, которая течет здесь – по доломитовому горизонту, стекает с 300-метровой Валдайской возвышенности. Эта вода ни в какое сравнение не идет с болотиной по всей Ленобласти. У нас здесь нет железа вообще. Это питьевая вода из валдайских озер, которая дальше формирует чистейшую реку Ижору – до момента ее загрязнения людьми.

На ферме вода проходит барабанные фильтры, после этого попадает в биофильтры. В таком же бассейне, как у рыб, происходит фильтрация: вода бурлит, в ней кишат маленькие ребристые цилиндрики из пищевого полипропилена. Этот фильтр перерабатывает столько азота, сколько два квадратных километра леса в сутки в летнюю пору (азот, который необходимо нейтрализовывать, выделяется в результате рыбьей жизнедеятельности).

Кстати, все материалы, которые используются в процессе выращивания рыбы, проходят жесткий аудит на нетоксичность. На ферме не применяется никаких антибиотиков и прочих добавок: только чистая вода, хорошие корма и соответствующая температура. В популяции происходит естественный отбор: слабые и больные особи погибают, этот убыток заложен в бюджет изначально. Зато на ферме не развиваются устойчивые к антибиотикам бактерии, а потребители получают к столу чистейшую рыбу.

Прежде, чем поступить в реализацию, трехмесячные осетры проходят предпродажную подготовку.

- Рыбу нельзя прямо выловить из бассейна и продавать, – поясняет Антон Алексеев. – Должна пройти подготовка: снятие с кормления, очистка кишечника. Мы не продаем людям корм – мы продаем осетра, с чистым кишечником. Поэтому перед продажей рыба отсаживается и неделю сидит в чистой холодной воде, голодает – и очищается.

…В другом цехе разводят муксуна. Это северная холодолюбивая рыба, которая живет при температуре плюс семь градусов. В огромном аквариуме – больше 100 тысяч личинок муксуна. Каждая личинка стоит 35 рублей. Почему эта рыба дорогая? Потому что постоянно нужна чистая холодная вода, и каждый божий день надо вычищать аквариум, а это довольно длительная процедура. Рыба растет медленно. К счастью, воду на ферме специально охлаждать не нужно – она поступает в колодец из-под земли уже с температурой около семи градусов.

Антона Сергеевича спросили, насколько опасно для фермы отключение света – не секрет, что в сельской местности у нас часто «вырубают» электричество. На этот случай в хозяйстве есть два генератора – двойная защита от сбоев электроэнергии. Поскольку, как объяснил глава фермерского хозяйства, достаточно полутора часов без электропитания, чтобы похоронить всю рыбу. Но до сих пор прибегать к помощи обоих генераторов не приходилось.

…Завершилась экскурсия на акваферму дегустацией продукции. Кстати, осетрину из Тяглино можно купить и в гипермаркете «О`Кей», но там она с соответствующей наценкой. Без накрутки торговой сети великолепный копченый и живой осетр продается в магазине при ферме. Это свежайшая, вкусная и абсолютно чистая продукция, которую даже грех называть импортозамещением: осетрина с Тяглинской аквафермы – совершенно русский продукт.

Екатерина Дзюба