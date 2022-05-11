Плановые отключения 12 мая

Представители АО «218 АРЗ» (входит в Объединенную двигателе-строительную корпорацию Ростеха) побывали в гостях у ветеранов, работавших на предприятии, и поздравили их с Днем Победы. Многие из работников посвятили заводу почти всю жизнь. Визит молодых сотрудников стал для них радостным событием.