Плановые отключения 12 мая
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
Рождественское СП
12.05.2022 09:30 - 18:00
д. Выра Большой проспект д.58-86 чет.,
гостиница «Хреново поле»
Большеколпанское СП
12.05.2022 09:30 - 17:00
д. Корписалово
Кобринское СП
12-05-2022 10:00 - 16:00
д. Кобрино
Пудостьское СП
12.05.2022 10:00 - 16:00
д. Ивановка СНТ "Шанхай"
12.05.22 09.30 - 18.00
д. Кемпелево
Сяськелевское СП
12.05.2022 09:30 - 18:00
д. Малое Ондрово, д. Кастино
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