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Плановые отключения 12 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

Рождественское СП

12.05.2022 09:30 - 18:00

д. Выра Большой проспект д.58-86 чет.,

гостиница «Хреново поле»   

 

Большеколпанское СП

12.05.2022 09:30 - 17:00

д. Корписалово            

 

Кобринское СП

12-05-2022 10:00 - 16:00

д. Кобрино         

 

Пудостьское СП

12.05.2022 10:00 - 16:00

д. Ивановка СНТ "Шанхай"

12.05.22 09.30 - 18.00

д. Кемпелево

 

Сяськелевское СП

12.05.2022 09:30 - 18:00

д. Малое Ондрово, д. Кастино

 